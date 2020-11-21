إصابة دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

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أثبت فحص فيروس كورونا إصابة نجل الرئيس الأمريكي البكر، دونالد ترامب جونيور، بحسب المتحدث باسمه.

وأعلن المتحدث باسم دونالد ترامب جونيور (42 عاماً) في بيان أن إصابته تأكدت في بداية الأسبوع وقام بعزل نفسه في غرفته منذ ظهور النتائج.

وجاء في البيان أنه لم تظهر على نجل الرئيس أي أعراض وأنه يتبع الإرشادات الخاصة بفيروس كوفيد – 19.

ودون جونيور هو الابن الثاني الذي يصاب بفيروس كورونا من بين أبناء ترامب.

وقد أصيب بارون ترامب (14 عاماً) الشهر الماضي لكنه تماثل سريعاً إلى الشفاء بحسب ما أعلن والده في كلمة ألقاها خلال حملته الانتخابية.

وكانت شريكة دون جونيور قد أصيبت أيضاً بفيروس كورونا في شهر تموز/يوليو وتعافت. ويبدو أنه لم يصب بالعدوى حينها.

في هذه الأثناء، أُعلنت إصابة أندرو جولياني، المساعد الخاص للرئيس ترامب في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقال جولياني، وهو ابن المحامي الشخصي للرئيس ترامب رودي جولياني، إنه يشعر بأعراض متوسطة بعد تسلمه النتائج.

وأكدت سي بي أس نيوز، إصابة على الأقل أربعة أشخاص من بين المساعدين داخل البيت الأبيض.

وأعلن في وقت مبكر من هذا الشهر إصابة عدة مساعدين من بينهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.

وكان الرئيس ترامب قد أمضى ثلاث ليال في المستشفى بعد إصابته في بداية تشرين الأول/أكتوبر. كما أصيبت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بالعدوى.

ولايزال المكان الذي يعزل فيه دون جونيور نفسه مجهولاً، لكن عائلة ترامب تملك محميات صيد مساحتها 171 فداناً مع نزل في شمال نيويورك.

وتعرّض نجل ترامب لانتقادات بسبب التقليل من أعداد الوفيات جراء الفيروس.

وقال في مقابلة على فوكس نيوز إن وسائل الإعلام ركّزت على عدد الإصابات وليس على معدل الوفيات لأنّ "الرقم تقريباً لا شيئ. لأننا استطعنا السيطرة على ذلك، وفهمنا كيف يجري الأمر".