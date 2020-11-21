كيف اقتحم صحفي اجتماعا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي؟

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تمكن صحفي هولندي من اقتحام اجتماع مغلق عبر الفيديو لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي.

والتحق الصحفي دانييل فيرلان، من محطة أر تي إل نيوز الهولندية، بالاجتماع بعدما نشرت وزيرة الدفاع الهولندية بالخطأ بعضا من تفاصيل الدخول عبر موقع تويتر.

وفيما بدا متفاجئا لنجاحه في دخول الاجتماع، راح الصحفي، المتخصص في شؤون التكنولوجيا، يلوح بيده.

وتوجه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالحديث إلى الصحفي، قائلا "أنت تعلم أنك قفزت إلى مؤتمر سري، أليس كذلك؟".

وفيما ضحك مسؤولون، رد فيرلان، قائلا "نعم، نعم، أنا آسف. أنا صحفي من هولندا. أنا آسف لمقاطعة مؤتمركم. سأغادر".

ورد عليه بوريل "أنت تعلم أن ما قمت به جريمة جنائية، أليس كذلك؟"، مضيفا "من الأفضل أن تخرج بسرعة قبل وصول الشرطة".

وتمكن الصحفي من دخول الاجتماع بعدما نشرت وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيليفيلد بصفحتها بموقع تويتر صورة تحتوي على عنوان الدخول وجزء من شفرة الدخول.

"بعد عدد من المحاولات، نجحت ار تي إل نيوز في تخمين شفرة دخول الاجتماع الاستشاري السري، لأن خمسة من الأرقام الستة (التي تتكون منها الشفرة) كانت مرئية في الصورة"، بحسب المحطة.

وبينما تعامل كثيرون مع الموقف بسخرية، إلا أنه أثار أسئلة جدية حول أمن اجتماعات الاتحاد الأوروبي السرية.

ولقد أُنهي الاجتماع بسبب ما حدث، وقال متحدث باسم مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد لمحطة أر تي إل إن "مثل هذا الخرق غير قانوني وسيتم إبلاغ السلطات به".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهولندية إن التغريدة (التي نشرتها الوزيرة) بتفاصيل تسجيل الدخول كانت "خطأ غبيا".