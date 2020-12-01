جو بايدن يختار جانيت يلين لتصبح أول امرأة تتولى وزارة الخزانة الأمريكية

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يحتاج تعيين جانيت يلين إلى موافقة مجلس الشيوخ

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيسة السابقة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة في إدارته المرتقبة.

وإذا وافق عليها مجلس الشيوخ، ستكون أول امرأة على الإطلاق تشغل هذا المنصب.

وتأتي يلين ضمن عدد من النساء اللواتي تم اختيارهن لشغل مناصب اقتصادية بارزة في فريق بايدن.

وقال فريق بايدن الانتقالي إن الرئيس المنتخب يهدف إلى على كسر الحواجز العرقية بهذه الاختيارات.

وتعهد بايدن بتشكيل إدارة تعكس التنوع، وقام في وقت سابق بتعيين فريق للعلاقات العامة كله من النساء.

وقال فريقه الانتقالي إن اختياراته للمناصب الاقتصادية المهمة ستساعد "على خروج أمريكا من الانكماش الاقتصادي الحالي وإعادة البناء بشكل أفضل".

كما أعلن بايدن عن تشكيل لجنة مسؤولة عن إجراءات التنصيب قبل أداء اليمين المرتقب في 20 يناير/ كانون الثاني. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتنصيب.

وتأتي ترشيحات بايدن في الوقت الذي أقرت فيه ولاية أريزونا رسميا بفوزه في الولاية. ومن المتوقع أيضا أن تصادق ولاية ويسكونسن على الرئيس المنتخب في وقت لاحق يوم الاثنين.

وينتظر أن يقدم الرئيس دونالد ترامب طعونا قانونية على التصويت في الولايتين.

من هي جانيت يلين؟

ثارت الكثير من التكنهات في وسائل الإعلام عن ترشيح يلين للمنصب قبل الإعلان عن ذلك يوم الاثنين.

وعملت الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 74 عاما رئيسة للبنك المركزي الأمريكي ومستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس السابق بيل كلينتون.

ويُنسب إليها الفضل في المساعدة على إدارة عملية الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي بدأت عام 2007 وما تبعها من ركود.

وأثناء رئاسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عُرفت يلين بالاهتمام بتأثير سياسات البنك على العمال وتكاليف عدم المساواة المتزايدة في أمريكا.

وخالف ترامب تقاليد واشنطن عندما اختار عدم تعيين يلين لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في الاحتياطي الفيدرالي. فمنذ إدارة بيل كلينتون في التسعينيات، حرص الرؤساء الأمريكيين عن إبقاء رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الذين عينهم أسلافهم في محاولة لإبعاد البنك المركزي عن السياسة.

ومنذ مغادرتها البنك المركزي في عام 2018، تحدثت يلين عن تغير المناخ وضرورة قيام واشنطن ببذل المزيد لحماية الاقتصاد الأمريكي من تأثير وباء كورونا.

وفي تغريدة بعد إعلان يوم الاثنين، قالت يلين: "نواجه تحديات كبيرة كدولة في الوقت الحالي. للتعافي، يجب علينا استعادة الحلم الأمريكي - مجتمع يمكن لكل شخص فيه الارتقاء إلى مستوى إمكاناته والحلم بأكثر من ذلك لأطفاله".

"كوزيرة الخزانة، سأعمل كل يوم من أجل إعادة بناء هذا الحلم للجميع".