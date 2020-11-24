مواجهات "صادمة" بين الشرطة الفرنسية ومهاجرين في قلب باريس

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، وزير الداخلية أمر بتحقيق في الأحداث

استعملت الشرطة الفرنسية العنف لإزالة مخيم أقامه مهاجرون وناشطون في قلب العاصمة باريس.

ووصف وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في تغريدة بعض المشاهد من المواجهات بأنها "صادمة"، وأمر الشرطة بتقديم تقرير شامل عن الأحداث.

وقد أزيلت عشرات الخيم الصغيرة في ساحة الجمهورية، وأبعدت الشرطة المقيمين فيها.

ويقول مهاجرون بلا مأوى إنهم أجبروا على العيش الشارع.

وعندما وصلت الشرطة إلى المكان وقف متطوعون إلى جانب المهاجرين في حلقة حول المخيم مرددين "الوثائق للجميع، والإقامة للجميع".

وأطلق أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع، ولاحقوا متظاهرين في الشوارع، وضربوا بعضهم بالعصي.

وظهر المخيم بعد أسبوع من إزالة مخيم غير قانوني كبير أقامه مهاجرون قرب الملعب الوطني لكرة القدم شمالي باريس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مهاجر أفغاني اسمه شهاب الدين قوله: "تعاملوا معنا بعنف كبير، لم نطالب بأكثر من سقف".

وندد المسؤول عن الإسكان في بلدية باريس، إيان بروسار، بلجوء الشرطة إلى القوة في التعامل مع قضية اجتماعية.

وانتهج الرئيس إيمانويل ماكرون سياسة صارمة مع المهاجرين غير القانونيين، الذين يأمل الكثير منهم الوصول إلى بريطانيا.

ويشكل حزب التجمع الوطني اليميني أكبر تهديد سياسي للرئيس ماكرون.