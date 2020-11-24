الانتخابات الأمريكية: جو بايدن يعلن أسماء مرشحين لمناصب مهمة في إدارته المرتقبة

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قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشكل رسمي عددا من المرشحين لمناصب مهمة في حكومته المرتقبة، وذلك بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على بدء الانتقال الرسمي للسلطة.

واختار بايدن أفريل هينز لتكون أول امرأة على رأس المخابرات الوطنية، وأليخاندرو مايوركاس ليكون أول وزير للداخلية من أصول لاتينية.

وسيتولى جون كيري مهمة مبعوث شؤون المناخ، أما وزارة الخارجية فستكون من نصيب الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن.

وقد وافق الرئيس ترامب أخيرا على أن تبدأ إجراءات انتقال السلطة. ولكنه لا يزال رافضا للاعتراف بالهزيمة.

وقال ترامب إن هيئة الإدارة العامة التي تشرف على إجراءات انتقال السلطة "عليها أن تفعل ما ينبغي فعله"، إلا أنه مستمر في تكرار مزاعمه بأن الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني "مزورة".

ويمكن لبايدن الآن أن يتصرف في ملايين الدولارات، وأن يطلع على تقارير وكالات الأمن القومي، وأن يشرع الموظفون الحكوميون في التحضير لانتقال السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني.

ويتوقع أن يفوز الديمقراطي بايدن على منافسه الجمهوري ترامب في المجمعات الانتخابية بـ306 أصوات مقابل 232. وسيعلن عن النتائج الرسمية يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول.