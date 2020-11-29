ويلتون غريغوري: البابا يعيّن أول كاردينال أمريكي من أصل إفريقي

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عيّن البابا فرانسيس 13 كاردينالا جديدا، بينهم أول أمريكي من أصل إفريقي يتولى هذا المنصب.

وتم تقليد ويلتون غريغوري منصبه في حفل أقيم في الفاتيكان، حيث ارتدى المشاركون أقنعة الوجه وظهر البعض عبر رابط فيديو.

وتم الإعلان عن رئيس أساقفة واشنطن العاصمة، البالغ من العمر 72 عاما، كواحد من الكرادلة الجدد، الشهر الماضي.

الكرادلة ذوو الرداء الأحمر، هم أكبر رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، بعد البابا نفسه.

ويشمل دورهم انتخاب البابا، رئيس الكنيسة، الذي يتم اختياره من بينهم في اجتماع سري، يعرف باسم المجمع المغلق.

ونظرا إلى أن أربعة من الكرادلة المعينين الجدد، تزيد أعمارهم عن 80 عاما، فلن يُسمح لهم بالتصويت في المجمع المغلق في المستقبل بموجب قواعد الكنيسة.

والكرادلة التسعة الجدد الذين سيكونون مؤهلين للتصويت - بخلاف غريغوري - هم من إيطاليا ومالطا ورواندا والفلبين وتشيلي وبروناي والمكسيك.

وتم اختصار الحفل، المعروف باسم المجلس الكنسي، بسبب فيروس كورونا. وارتدى جميع الحاضرين أقنعة وجه باستثناء البابا فرانسيس، وأزال كل كاردينال جديد غطاء وجهه عندما انحنى أمام البابا ليتم تعيينه.

وقد عيّن البابا الأرجنتيني، الذي قاد الكنيسة منذ 2013، أكثر من نصف الكرادلة الناخبين، البالغ عددهم 128.

من هو ويلتون غريغوري؟

كاهن منذ 25 عاما، أصبح رئيس أساقفة واشنطن في مايو/أيار 2019. حل محل الكاردينال دونالد وورل، الذي استقال وسط انتقادات لطريقة تعامله مع قضايا العنف الأسري.

في الولايات المتحدة، كان الكاردينال غريغوري صوتا بارزا في الجهود المبذولة لاجتثاث الإساءات داخل الكنيسة. كرئيس لمؤتمر الأساقفة الأمريكيين، أقنع قادة الكنيسة بتبني عقوبات أشد للمعتدين في عام 2002.

وانتقد الكاردينال غريغوري، الرئيس دونالد ترامب بسبب توظيفه الخطابي وزياراته للمواقع الدينية.

واستنكر زيارة الرئيس ترامب لضريح القديس يوحنا بولس الثاني في واشنطن، واصفا إياها بأنها "محيرة ومستهجنة".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، البابا هو الشخص الوحيد الذي لم يرتدي قناع الوجه

وجاءت الزيارة في يونيو/حزيران، بعد يوم من أمر الرئيس بتفريق المتظاهرين السلميين بالقرب من البيت الأبيض.

وقال رئيس الأساقفة، إن القديس يوحنا بولس الثاني "بالتأكيد لن يتغاضى عن استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من وسائل الردع لإسكات أو تشتيت أو تخويف (المحتجين) لالتقاط فرصة لالتقاط الصور أمام مكان عبادة وسلام".

وانتقده بعض المحافظين الكاثوليك بسبب تصريحاته.

آخرون عينهم البابا فرنسيس

ومن بين الـ 13، القس الإيطالي رانييرو كانتالاميسا، 84 عاما، الذي خدم كواعظ لثلاث أسر بابوية.

الاسم الإيطالي الآخر، مارسيلو سيمرارو، أسقف يبلغ من العمر 72 عاما، يشرف على تقديس الكنيسة للقديسين.

ومن المقرر أيضا منح منصب رئيسي إلى المالطي ماريو غريش، رئيس سينودس الأساقفة، وهي هيئة استشارية مؤثرة للبابا.