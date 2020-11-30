الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يعين فريقا للعلاقات العامة كله من النساء

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جينيفر ساكي ستتولى منصب السكرتير الصحفي في إدارة بايدن

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فريقا كل أعضائه من النساء لتولي مهمة المكتب الصحفي للبيت الأبيض في إدارته المرتقبة.

ويقول مكتب الرئيس المنتخب إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها هذه المهمة فريق كل أعضائه سيدات.

وترأس الفريق كيت بيدنغفيلد، التي كانت نائبة لمدير العلاقات العامة في حملة بايدن.

وستتولى جينيفر ساكي منصب السكرتير الصحفي لـ بايدن.

وكانت ساكي مديرة للعلاقات العامة في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتعهد بايدن بتشكيل إدارة تعكس التنوع في البلاد. وقال في بيان: "فخور اليوم إذ أعلن أول فريق علاقات عامة للبيت الأبيض كل أعضائه من النساء المؤهلات واللائي يمثلن توجهات متنوعة ستنعكس ولا ريب في عملهن بما يؤكد الالتزام بإعادة بناء هذا البلد على نحو أفضل".

أما منصب المستشار الصحفي لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، فتتشاركه كل من سيمون ساندرز وآشلي إتيان.

صدر الصورة، Getty Images

ولا يتطلب شغل منصب في المكتب الصحفي موافقة مجلس الشيوخ كما هي الحال مع المناصب الوزارية.

وفي أعقاب إعلانه الفوز في الانتخابات، كشف بايدن عن اختياراته الأولية للشخصيات التي من المفترض أن تتولى المناصب الكبرى في الحكومة.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه اختار فريقا يعكس حقيقة أن أمريكا قادمة مجددا، مضيفا أن فريقه كفيل بضمان الأمن والأمان في البلاد التي تقود العالم.

وتعرض بايدن يوم الأحد لكسور طفيفة في قدمه التي انزلقت بينما كان يلاعب كلبه ميجور.

وقال بيان صادر عن الطبيب المعالج إن بايدن قد يضطر إلى ارتداء حذاء طبي "لعدة أسابيع" لكي يتمكن من المشي.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتلقى بايدن اليوم الاثنين أول موجز رئاسي يومي بالأحداث، وهو موجز استخباراتي سري للغاية.