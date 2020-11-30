الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يتعرض لكسور "خفيفة" في قدمه أثناء اللعب مع كلبه

صدر الصورة، DELAWARE HUMANE ASSOCIATION التعليق على الصورة، التواء كاحل جو بايدن أثناء ملاعبته ميجور، أحد كلبيه الـ جيرمن شيبرد

أصيبت قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بكسور خفيفة بينما كان يلاعب أحد كلبيه، ويدعى ميجور.

وبحسب الطبيب المعالج، فإن كاحل بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، التوى يوم السبت عندما زلّت قدمه بينما كان يلاعب ميجور، الذي ينتمي إلى فصيلة الـجيرمن شيبرد.

وعلى سبيل الحرص الزائد، زار بايدن في اليوم التالي عيادة طبيب للعظام في مدينة نيوارك بولاية ديلاوير.

وقال كيفين أوكونور، الطبيب الشخصي لبايدن، إن الفحص المبدئي بالأشعة السينية لم يُشر إلى "كسر واضح"، مما تطلب فحصا أكثر دقة بالأشعة المقطعية.

وبحسب أوكونور، فإن الفحوص اللاحقة أظهرت إصابة اثنتين من العظام الصغيرة في وسَط القدم اليمنى لبايدن بكسور طفيفة.

وتوقع الطبيب أن يحتاج بايدن إلى ارتداء حذاء طبي "لعدة أسابيع" لكي يتمكن من المشي.

وعلى موقع تويتر أمس الأحد، غرّد الرئيس دونالد ترامب قائلا: "الأمنيات بالشفاء العاجل!"

ومن المقرر أن يتلقى بايدن اليوم الاثنين أول موجز رئاسي يوميّ بالأحداث، وهو موجز استخباراتي سري للغاية. وأصبح ذلك ممكنا بعد إعلان البدء عن عملية انتقال السلطة قبل نحو أسبوع، وموافقة ترامب على بدء الانتقال الرسمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن.

صدر الصورة، DELAWARE HUMAN ASSOCIATION التعليق على الصورة، الطبيب المعالج للرئيس المنتخب قال إن الأخير في حاجة إلى ارتداء حذاء طبي لعدة أسابيع

ويعدّ بايدن الأكبر سنا على قائمة الرؤساء الأمريكيين وقت تولي المنصب المزمع يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأتم بايدن عامه الثامن والسبعين في وقت سابق من الشهر الجاري. ويُتوقع، والحال تلك، أن تكون صحة بايدن محط اهتمام من الحلفاء والخصوم على حد سواء.

وفي تقرير طبي صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال الطبيب أوكونور إن بايدن يتمتع بصحة جيدة تؤهله للقيام بمهام الرئاسة بنجاح.

ويعتزم بايدن أن يصطحب معه إلى البيت الأبيض كلبَيه تشامب وميجور، وكليهما من فصيلة واحدة.

وحصل بايدن وزوجته جيل على الكلب ميجور من ملجأ للكلاب في ديلاوير، وأُعلن عن ذلك بشكل رسمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.