مسلحون يهاجمون عدة مصارف في بلدة بالبرازيل

اقتحم مسلحون عددا من المصارف في بلدة كريسيوما، جنوبي البرازيل، حسبما أوردت وسائل إعلام برازيلية.

وبدأ اطلاق النار عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (03:00 غرينتش) واستمر لأكثر من ساعة. وأظهرت صور، نشرت في منصات التواصل الاجتماعي، رجالا مسلحين يجوبون الشوارع.

وحوالي الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، قال كليزيو سالفارو رئيس بلدية كريسيوما في تغريدة بموقع تويتر إن "هجوما كبيرا" يجري، وحث السكان على التزام مساكنهم.

وأصيب شخصان على الأقل، فيما أفادت تقارير بأن المهاجمين احتجزوا عددا من الرهائن.