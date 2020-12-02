القبض على "سفاح العجائز" في روسيا

صدر الصورة، RUSSIA'S INVESTIGATIVE COMMITTEE (SK) التعليق على الصورة، الشرطة قبضت على المشتبه به في مدينة كازان بعد ثماني سنوات من البحث

ألقت الشرطة الروسية القبض على رجل يشتبه في أنه سرق وقتل 26 امرأة عجوزا في الفترة بين عامي 2011 و2012.

واشتهر السفاح باسم "مهووس الفولغا"، نسبة إلى نهر الفولغا، إذ ارتكب جرائمه في مناطق قريبة منه.

وقالت الشرطة يوم الثلاثاء، إن المشتبه به يُدعى راديك تاغيروف (38 عاما) ويعمل حدادا، وتمت إدانته من قبل بسبب السرقة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المتهم أو محاميه حول الجرائم الموجهة له.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، هيئة التحقيق الفيدرالية، إن اعتقال تاغيروف جاء بعد أبحاث للطب الشرعي وتحليل للأدلة التي عُثر عليها في أماكن ارتكاب الجرائم، والتي أثبتت أن الجاني شخص واحد.

وأضافت هيئة التحقيقات في بيان لها أن الأسلوب الذي كان يتبعه الجاني يتطابق مع سلوك المشتبه به، وأنها قررت احتجازه بعد "عمل مجهد ومنظم" للوصول إليه.

ويقول المحققون إن المتهم كان يعيش في مدينة كازان، واستطاع دخول منازل بعض الضحايا بعد خداعهن بأنه يعمل في الرعاية الاجتماعية. وكان يقوم بخنقهن بحبل غسيل أو سلك أحد الأجهزة الكهربائية، ثم يسرق مقتنياتهن.