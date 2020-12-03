وفاة رئيس فرنسا السابق فاليري جيسكار ديستان بعد إصابته بفيروس كورونا

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توفي الرئيس الفرنسي السابق، فاليري جيسكار ديستان، عن عمر يناهز 94 عاما بعد إصابته بكوفيد 19.

وتولى جيسكار ديستان، وهو من يمين الوسط، الرئاسة لفترة واحدة بدأت عام 1974.

وتميزت السنوات التي قضاها في المنصب بسن قوانين ليبرالية متعلقة بالطلاق والإجهاض والحمل.

كما تميزت رئاسته بالاستثمار في الطاقة النووية والقطارات عالية السرعة.

وأشرف جيسكار ديستان على تكامل أوروبي أوثق، وعمل عن كثب مع المستشار الألماني هيلموت شميت.

وبعد عشرين عامًا من رئاسته، ساعد في صياغة دستور الاتحاد الأوروبي. وأشاد السياسيون عبر الطيف السياسي الفرنسي بما وصفوه بسياساته التقدمية.

وأشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بجيسكار ديستان، وقال إنه غيّر فرنسا خلال السنوات التي قضاها في الإليزيه.