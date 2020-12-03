فوز مرشح في انتخابات ناميبيا يحمل اسم أدولف هتلر

صدر الصورة، Eagle FM Namibia التعليق على الصورة، قال أونونا أدولف هتلر أن لا شيء يربطه بالايديولوجيا النازية

قال سياسي ناميبي يحمل اسم أدولف هتلر إنه لا يخطط للسيطرة على العالم بعد أن حقق فوزا ساحقا في انتخابات محلية.

وقد انتخب أونونا أدولف هتلر الأسبوع الماضي ممثلا عن دائرة أومبونغا الانتخابية.

وأصر في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية على ألا شيء يربطه بالأيديولوجية النازية.

يذكر أن اسم أدولف شائع في ناميبيا التي كانت في الماضي مستعمرة ألمانية.

واعترف أونونه أن والده أطلق عليه الاسم تيمنا بالزعيم النازي لكنه قال إن والده ربما لم يكن يعي ما يمثله الاسم.

وأضاف أونونا الذي فاز بالمقعد الانتخابي بعد أن حصد 85 في المئة من الأصوات "عندما كنت طفلا كنت أعتبر اسمي عاديا".

وقال إنه أدرك أن هتلر أراد إخضاع العالم بعد أن نضج وألا شيء يربطه بهذه الأفكار.

وذكر أونونا أن زوجته تدعوه أدولف وكذلك بقية الناس ولا توجد لديه خطط لتغيير اسمه.

وكانت ناميبيا جزءا من مستعمرات ألمانيا في جنوب غرب إفريقيا بين عامي 1884 و1915.

وقتل الإمبراطور الألماني آلاف الأشخاص خلال انتفاضة وقعت بين عامي 1904-1908، فجرتها شعوب ناما هريرو وسان، فيما يصفه بعض المؤرخين "بالمذبحة المنسية".

وكانت ناميبيا قد رفضت تعويضا بقيمة 10 ملايين يورو عرضته األمانيا وقالت "إنها ستستمر بالتفاوض من أجل تعديل العرض".

وقد وقعت ناميبيا تحت سيطرة جنوب إفريقيا بعد الحرب العالمية الأولى وحصلت على استقلالها عام 1990، لكن ما زالت فيها الكثير من البلدات التي تحمل أسماء ألمانية ويتحدث بعض السكان المحلين اللغة الألمانية.

ويحكم ناميبيا حزب يسار الوسط "سوابو" الذي انبثق من حركة الاستقلال الناميبية منذ عام 1990، لكن شعبية الحزب تضاءلت بسبب ادعاءات بتلقيه رشى من قطاع صيد الأسماك.