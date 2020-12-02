الصراع في تيغراي: إثيوبيا تتفق مع الأمم المتحدة على إيصال المساعدات إلى الإقليم

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الآلاف نزحوا عن ديارهم بسبب المعارك

توصلت الحكومة الأثيوبية إلى اتفاق مع الأمم المتحدة بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، سافيانو أبرو، إن وفدا سيشرع الأربعاء في تقييم الأوضاع في الإقليم.

وتفيد التقارير الواردة من هناك بنفاد الغذاء والأدوية عن الملايين من الناس، ومقتل المئات في المعارك التي اندلعت منذ شهر بين الجيش الحكومي والقوات التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وقالت الحكومة إن قواتها سيطرت على عاصمة الإقليم ميكيلي، في نهاية الأسبوع، ولكن جبهة تحرير شعب تيغراي تقول إن قواتها لا تزال تقاتل في محيط المدينة.

وأدت المعارك إلى نزوح الآلاف عن ديارهم.