فيروس كورونا: بايدن سيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامات لمدة 100 يوم

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامات في أول 100 يوم له في المنصب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، توقع بايدن تسجيل "انخفاض كبير" في حالات كوفيد-19، إذا ارتدى كل أمريكي الكمامة.

كما أوضح بايدن أنه سيفرض ارتداء الكمامات في جميع المباني الحكومية الأمريكية.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 14 مليون إصابة و275 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19.

وفي مقابلة "سي إن إن"، قال بايدن: "في يوم تنصيبي، سأطلب من المواطنين ارتداء الكمامات لمدة مئة يوم. مئة يوم فقط، وليس إلى الأبد. مئة يوم".

وأضاف: "أعتقد أننا سنرى انخفاضاً كبيراً إذا حدث ذلك"، علاوة على توزيع اللقاح.

ويقول خبراء إن الرئيس الأمريكي ليس لديه سلطة قانونية لإصدار أوامر للأمريكيين بارتداء الكمامات، لكن بايدن قال خلال المقابلة إنه ونائبته كامالا هاريس سيكونان مثالاً يحتذى به لارتداء الكمامة.

وتغطي السلطة التنفيذية للرئيس بالفعل المباني الحكومية، وقال بايدن لشبكة "سي إن إن" إنه يعتزم ممارسة هذه السلطة.

وقال: "سأصدر أمراً بوجوب ارتداء الكمامات في المباني الفيدرالية".

وأضاف: "يجب أن ترتدي الكمامة في الطائرات والحافلات وما إلى ذلك".

وتطلب شركات الطيران والمطارات ومعظم أنظمة النقل العام في الولايات المتحدة من جميع الركاب والعاملين ارتداء الكمامة.

ورفض البيت الأبيض في عهد ترامب، دعوات من خبراء الصحة الأمريكيين إلى فرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل باعتبارها "مقيدة للغاية".

مخاوف بشأن لقاح كورونا

وفي المقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال بايدن أيضاً إنه سيحتفظ بالدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، كمستشار طبي رئيسي لفريق كوفيد-19 التابع للإدارة الجديدة.

وقال الرئيس الديموقراطي المنتخب إنه سيكون "سعيداً" لأخذ اللقاح أمام العلن، لدحض أي مخاوف بشأن سلامته.

وقال ثلاثة رؤساء سابقين - باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون - إنهم مستعدون أيضاً لأخذ اللقاح علناً لإظهار أنه آمن.

وأضاف بايدن: "لقد فقد الناس الثقة في اللقاح"، مضيفاً أن "ما يفعله الرئيس ونائب الرئيس أمر مهم".

ويقول مركز بيو للأبحاث إنّ 60٪ فقط من الأمريكيين مستعدون حالياً لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا.

ويستعد بايدن لتولي منصبه في الوقت الذي تستعد فيه شركات الأدوية العملاقة لشحن ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا إلى الجمهور الأمريكي.

وتقدمت شركة فايزر، التي تقول إنّ لقاحها فعال بنسبة 95٪ في التجارب السريرية، ومودرنا، التي تقول إنّ لقاحها فعال بنسبة 94٪، بطلبات للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.