معلم عام 2020: مدرس في قرية هندية نائية تنازل عن نصف جائزته لزملائه

شين كوغلان

مراسل شؤون التعليم والأسرة بي بي سي نيوز

التعليق على الصورة، رانجيتسينه ديسال يقول إن المدرسين يؤمنون دائما بالعطاء والمشاركة

فاز معلم في مدرسة ريفية في الهند بجائزة المعلم العالمية لهذا العام لدوره في تحسين مستوى تعليم الفتيات.

لكن رانجيتسينه ديسال تبرع بالفعل بنصف مليون دولار (نصف الجائزة) حيث تقاسمها مع الذين احتلوا المراكز التالية له في المسابقة حتى المركز العاشر.

كما فاز جيمي فروست، وهو مدرس بريطاني يدير موقعا مجانيا لتعليم الحساب، بجائزة بطل كوفيد الخاصة.

وأعلن ستيفن فراي عن اسماء الفائزين في حفل عبر الإنترنت.

وحصل ديسال، الذي يدرس في مدرسة زيلا باريشاد الابتدائية في قرية باريتيوادي المعرضة للجفاف في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، على لقب المعلم الأكثر تميزا في العالم متقدما على 12 ألف مرشح آخر.

التعليم "حق مكتسب"

وقال ديسال، البالغ من العمر 32 عاما: "إنه في هذا الوقت العصيب يبذل المعلمون قصارى جهدهم للتأكد من أن كل طالب يتمتع بحق الحصول على تعليم جيد".

وأضاف قائلا: "إن المدرسين يؤمنون دائما بالعطاء والمشاركة"، وعلى هذا النحو تقاسم نصف جائزته المالية مع المعلمين الآخرين المدرجين في قائمة العشرة الأوائل.

التعليق على الصورة، أعلن ستيفن فراي عن الفائزين في حفل عبر الإنترنت

وأشاد حكام المسابقة بديسال لعمله من أجل ضمان ذهاب الفتيات المحرومات إلى المدرسة وتحقيق نتائج عالية، بدلا من التغيب عن المدرسة ومواجهة الزواج المبكر.

كما أنه يوفر دروسا علمية عبر الإنترنت للطلاب في 83 دولة ويدير مشروعا دوليا لبناء الروابط بين الشباب في مناطق النزاع.

التعليق على الصورة، يدير ديسال مشروعا دوليا لبناء الروابط بين الشباب في مناطق النزاع

وقالت ستيفانيا جيانيني، مساعدة المدير العام لليونسكو، وهي المنظمة الشريك في هذه المسابقة: "لقد وجه وباء كوفيد ضربة قاسية لأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، لكن مساهمة المعلمين خلال هذه الأوقات الصعبة هي التي تحدث الفارق".

وخاطب صاني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي التي أطقلت مسابقة المعلمين، ديسال: "من خلال مشاركة الجائزة فإنك تعلم العالم أهمية العطاء".

"بطل كوفيد"

ويعني قرار ديسال بتقسيم الجائزة توزيع أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني على 9 متسابقين من دول مثل إيطاليا والبرازيل وفيتنام وماليزيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأيضا جيمي فروست من بريطانيا.

وتمت الإشادة بفروست، وهو مدرس من مدرسة تيفين في كينغستون آبون تيمز، لعمله في إدارة منصة التعلم عبر الإنترنت درفروستماثس والتي ساعدت العائلات التي لديها أطفال خلال محاولات الدراسة من المنزل أثناء عمليات الإغلاق.

التعليق على الصورة، أدار فروست منصة التعلم عبر الإنترنت درفروستماثس والتي ساعدت العائلات التي لديها أطفال خلال محاولات الدراسة من المنزل أثناء عمليات الإغلاق

كما فاز فروست بجائزة بطل كوفيد الخاصة التي تطلق لمرة واحدة وتبلغ قيمتها حوالي 34 ألف جنيه إسترليني.

وحذر مدرس الحساب من أن الوباء قد أدى إلى اتساع التفاوت في مجال التعليم.

وقال فروست: "هذا هو السبب الذي دفعني لتكريس كل وقتي لتكييف منصتي التعليمية المجانية عبر الإنترنت لمساعدة الطلاب في جميع أنحاء العالم".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ "إبداع وبراعة" فروست والمعلمين الفائزين.

وقال جونسون: "إنه على الرغم من أنني أتحدث إليكم في ظروف صعبة وأحيانا مفجعة إلا أنه من الصواب أن نأخذ وقتا للاعتراف بالمساهمة والتضحيات الهائلة لمعلمي العالم خلال هذا الوباء".