تهريب المخدرات: العثور على كوكايين بقيمة مئة مليون جنيه إسترليني في شحنة موز

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قالت وزارة الداخلية البريطانية إنه تم العثور على شحنة كوكايين تقدر قيمتها بـ100 مليون جنيه إسترليني داخل شحنة من لب الموز.

وجرى اكتشاف المواد المخدرة التي تزن أكثر من طن خلال عمليات التفتيش الروتينية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، في ميناء "لندن غيتواي" في مدينة ثوروك في إسيكس.

وانطلقت الشحنة من كولومبيا وتوجهت إلى أنتويرب في بلجيكا، وفقا لمسؤولي الجمارك.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن الكشف "كان ضربة كبيرة لجماعات الجريمة المنظمة المتورطة".

صدر الصورة، HOME OFFICE/PA WIRE

ويأتي ذلك في أعقاب اكتشاف ضباط حرس الحدود البريطاني 1،155 كيلوغراما من الكوكايين في الميناء نفسه في سبتمبر/أيلول .

وقال جاك بير، قائد فرع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "برغم أن المملكة المتحدة لم تكن الوجهة النهائية لأي من الشحنتين، فمن المحتمل أن ينتهي الأمر ببيع نسبة منها على الأقل في شوارعنا".