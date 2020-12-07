فيروس كورونا: إصابة محامي دونالد ترامب رودي جولياني

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شوهد جولياني أخيرا خلال العديد من المناسبات من دون قناع ومتجاهلا التباعد الاجتماعي

أعلن الرئيس دونالد ترامب إصابة محاميه الخاص رودي جولياني بفيروس كورونا.

وكتب الرئيس في تغريدة: "أتمنى لك الشفاء العاجل رودي، سنواصل ما بدأناه!".

ويقود جولياني سلسلة طعون لحملة ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو أحدث شخص مصاب بالفيروس في الدائرة المقربة لترامب.

وتعرض الرئيس وفريقه لانتقادات لتجاهل إرشادات السلامة الخاصة بالوباء. وأصيب ترامب بالفيروس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأصيب ما يقرب من 14.6 مليون شخص بفيروس كوفيد - 19 في الولايات المتحدة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، وتوفي 281234 شخصا، وهي أعلى من أرقام أي بلد في العالم.

وفي حديثها إلى شبكة إن بي سي، انتقدت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض، إدارة ترامب لخرقها المبادئ التوجيهية ونشر "الخرافات" حول الوباء.

وقالت بيركس يوم الأحد "أسمع أشخاص في المجتمع يرددون تلك المواقف، ويرددون أن الأقنعة لا تنفع، ويرددون بأننا يجب أن نعمل من أجل مناعة القطيع".

وأضافت "أريد أن أكون صريحة للغاية مع الشعب الأمريكي. اللقاح بالغ الأهمية. لكنه لن ينقذنا من الزيادة الحالية".

"فقط نحن من يمكننا إنقاذ أنفسنا في الوضع الحالي".

ولم يعلق جولياني البالغ 76 عاما علنا على خبر إصابته.

وليس من الواضح إذا ما كان رئيس بلدية نيويورك السابق يعاني من أعراض، وما إذا كان في عزل ذاتي أو متى أصيب بالفيروس.

ومنذ انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، سافر المحامي في أنحاء البلاد كجزء من الجهود غير الناجحة لإلغاء هزيمة ترامب. وخلال العديد من المناسبات التي شارك فيها، شوهد من دون قناع ومتجاهلا التباعد الاجتماعي.

يوم الخميس الماضي سافر إلى جورجيا حيث كرر مزاعم لا أساس لها عن تزوير الناخبين في جلسة استماع لجنة مجلس الشيوخ حول أمن الانتخابات.

ويقال إن عشرات الأشخاص في محيط ترامب أثبتت إصابتهم بفيروس كوروما منذ أكتوبر/ تشرين الأول. وأصيب أندرو، نجل جولياني، وهو مساعد للبيت الأبيض، بالفيروس الشهر الماضي.

وجاء اختبار بوريس إبشتاين، وهو مستشار آخر لترامب، إيجابيا أيضا بعد وقت قصير من الظهور إلى جانب رودي جولياني في مؤتمر صحفي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما أصيب آخرون، منهم رئيس أركان الرئيس مارك ميدوز والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، إلى جانب زوجته ميلانيا وأبنائه دونالد الإبن وبارون.

وأدى تشخيص ترامب وإقامته في المستشفى إلى قلب حملته لولاية ثانية في المنصب، قبل أقل من شهر من مواجهته جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ورفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، وأصر من دون دليل على أن الانتخابات سرقت أو زورت. وقال وزير العدل بيل بار الأسبوع الماضي إن وزارته لم تر أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق للانتخابات من شأنه أن يغير النتيجة.