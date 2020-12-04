الانتخابات الأمريكية: ترامب جمع 200 مليون دولار للمعارك القانونية التي أعقبت التصويت

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، زعم الرئيس ترامب مرة أخرى وقوع "تزوير هائل" للانتخابات دون أدلة

أكدت حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أنهما جمعا 207.5 مليون دولار، منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضي.

وجمعت لجان ترامب، منذ أكتوبر/ تشرين أول، بما في ذلك الأسابيع التي سبقت التصويت، حوالى نصف مليار دولار.

وتموّل الأموال، الطعون القانونية في فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

ورفض ترامب التنازل، وزعم من دون دليل، أن فوز بايدن كان نتيجة تزوير.

وخلال الفترة عينها، جمعت حملة بايدن 112 مليون دولار، وفقا لملف لدى مفوضية الانتخابات الفيدرالية.

إلى ذلك، قال بيل ستيبين، مدير حملة ترامب، إن جمع التبرعات "يضع الرئيس ترامب في موقع مواصلة قيادة المعركة لتنظيف عملية الانتخابات الفاسدة لدينا في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد".

وشهدت حملة جمع التبرعات التي أعقبت الانتخابات، إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المؤيدين، تطلب منهم المساهمة في "صندوق الدفاع عن الانتخابات الرسمي" لـ "حماية النتائج ومواصلة القتال حتى بعد يوم الانتخابات".

وتعامل ترامب مع سلسلة من الضربات القانونية في معركته لقلب نتيجة الانتخابات، بينما الوقت ينفذ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المدعي العام الأمريكي وليام بار، إن وزارة العدل لم تجد أي دليل يدعم مزاعم الرئيس ترامب.

وأوضح "حتى الآن، لم نر أي تزوير على نطاق كان يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة في الانتخابات".

وحصل بايدن على 306 صوتا، مقابل 232 صوتا لترامب، بموجب نظام المجمع الانتخابي المستخدم لاختيار رؤساء الولايات المتحدة، أكثر بكثير من 270 صوتا اللازمة للفوز. كما يتصدر بايدن التصويت الشعبي بحوالى سبعة ملايين بطاقة اقتراع.

وسيجتمع الناخبون من كل ولاية فيما يعرف بالمجمع الانتخابي للتصويت رسميا في 14 ديسمبر/ كانون الأول لتسمية الرئيس المقبل رسميا.