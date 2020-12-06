فيروس كورونا: مزارعون في بريطانيا يدعمون الأسر المتضررة من الوباء بمبادرة "تبرع بخاروف"

التعليق على الصورة، انطلقت المبيعات في إطار هذه المبادرة منذ يومين لجمع تبرعات للأسر الفقيرة

انطلقت مبادرة "تبرع بخاروف" المستوحاة من الأعمال الخيرية للاعب كرة القدم ماركوس راشفورد التي تدعو المزارعين ومن يربون الأغنام على بيع "خاروف" والتبرع بثمنه للأسر المتضررة من فيروس كورونا.

ووفقا لهذه المبادرة، يبيع المزارعون خاروفا أو نعجة ويتبرعون بالأرباح لإحدى الأسر التي تعيش ظروفا قاسية بسبب كوفيد19 وإجراءات الإغلاق التي تستهدف الحد من انتشاره.

وأطلق المزارع إيوان بوغ جونز هذه المبادرة لمساعدة من يعانون من مشكلات صحية ومن يفقدون وظائفهم بسبب الجائحة.

واستوحى بوغ جونز هذه المبادرة من الأعمال الخيرية للاعب كرة القدم البريطاني راشفورد الذي أطلق حملة تبرعات لضمان حصول الأطفال في المملكة المتحدة على وجبات مدرسية مجانية أثناء العطلات.

وطرح المزارع البريطاني فكرته أثناء اجتماع لاتحاد المزارعين في ويلز عبر تطبيق زووم الإلكتروني، وقد لقي صدى إيجابيا حيث وافق العاملون في أسواق ومزايدات بيع الحيوانات، وأسواق الماشية على المساعدة.

وقال بوغ جونز: "تحركت مشاعر المزارعين عندما سمعوا بهذه الصعاب".

وأضاف: "كان على الأسر أن تتخذ خيارات صعبة مثل إطفاء التدفئة والكهرباء إلى الحد الذي يضطرهم إلى ضبط الفرن لطهي الطعام لذويهم لبعض الوقت لأنه لم يتوفر لديهم المال اللازم لتغطية التكلفة ناهيك عن تقديم هدايا عيد الميلاد لأحبائهم".

صدر الصورة، IWAN PUGHE JONES التعليق على الصورة، قال إيوان بوغ جونز إنه استوحى فكرة المبادرة من مشروع خيري للاعب كرة القدم ماركوس راشفورد

وتابع: "لقد استوحيت هذه المبادرة من أعمال ماركوس راشفورد. فما حققه وضع معايير أصبحت تمثل لنا جميعا مصدر إلهام".

وقال المزارع البريطاني: "في الأوقات العصيبة لدينا تاريخ نفخر به في الاتحاد كأمة من أجل دعم المتضررين ومن يعانون الأزمات في كسب قوتهم".

ومن المقرر أن تشرف على الأموال التي يتم جمعها في إطار هذه المبادرة مؤسسة سالفايشن آرمي الخيرية في مدينة آبريستيويث.