بالصور: الثلج يكسو مناطق كثيرة من بريطانيا
استيقظت مناطق كثيرة في بريطانيا على تساقط الثلوج خلال الليل، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا عن هطول الأمطار والجليد الجمعة.
كما طمأنت شرطة اسكتلندا السكان في إدنبره بعد أن أفاد مئات الأشخاص بأنهم استيقظوا على صوت الانفجارات. وكان الدوي الذي سُمع في اسكتلندا هو ظاهرة تعرف باسم "الرعد الثلجي".
ووصف خبير الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية، أيدان ماكجيفرن، في وقت مبكر من يوم الجمعة ما شهدته البلاد بأنه "مزيج من الأمطار الباردة والصقيع والثلوج المتساقطة" في العديد من المناطق.
وأصدرت البلاد إنذارا بشأن الأحوال الجوية من المطر في شرق اسكتلندا، وللجليد على مناطق إيست ميدلاندز، وويست ميدلاندز، وأجزاء من يوركشاير وهامبر، وشرق إنجلترا ولندن وجنوب شرق إنجلترا.