بالصور: الثلج يكسو مناطق كثيرة من بريطانيا

صدر الصورة، Owen Humphreys/PA Wire التعليق على الصورة، رجل يسير مع كلبه أثناء تساقط الثلوج بكثافة طوال الليل في كارشيلد في بينينز، بالقرب من هيكسهام ، نورثمبرلاند، في إنجلترا

استيقظت مناطق كثيرة في بريطانيا على تساقط الثلوج خلال الليل، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا عن هطول الأمطار والجليد الجمعة.

كما طمأنت شرطة اسكتلندا السكان في إدنبره بعد أن أفاد مئات الأشخاص بأنهم استيقظوا على صوت الانفجارات. وكان الدوي الذي سُمع في اسكتلندا هو ظاهرة تعرف باسم "الرعد الثلجي".

ووصف خبير الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية، أيدان ماكجيفرن، في وقت مبكر من يوم الجمعة ما شهدته البلاد بأنه "مزيج من الأمطار الباردة والصقيع والثلوج المتساقطة" في العديد من المناطق.

وأصدرت البلاد إنذارا بشأن الأحوال الجوية من المطر في شرق اسكتلندا، وللجليد على مناطق إيست ميدلاندز، وويست ميدلاندز، وأجزاء من يوركشاير وهامبر، وشرق إنجلترا ولندن وجنوب شرق إنجلترا.

صدر الصورة، BBC Weather Watchers/Aitch التعليق على الصورة، كلب يسير وسط الثلوج في غريت لي في إسيكس

صدر الصورة، BBC Weather Watchers/Seatoad التعليق على الصورة، الصباح الباكر في غريت باردفيلد أثناء تساقط الثلج في إسيكس

صدر الصورة، BBC Weather Watchers/hayley85 التعليق على الصورة، سنجاب يمشي فوق الثلج في كامبريدج

صدر الصورة، Gareth Fuller/PA Wire التعليق على الصورة، قطار يمر في أشفورد، في كنت، وهي واحدة من العديد من المناطق التي تساقطت فيها الثلوج يوم الجمعة

صدر الصورة، Gareth Fuller/PA Wire التعليق على الصورة، بقعة من العشب الأخضر وسط حقل يكسوه الثلج بالقرب من آشفورد

صدر الصورة، Jane Barlow/PA Wire التعليق على الصورة، العمل يستمرعلى الرغم من الظروف الباردة في حقل لبيع أشجار عيد الميلاد بالقرب من إدنبرة في اسكتلندا

صدر الصورة، Mike Egerton/PA Wire التعليق على الصورة، في لسترشير، يخطو هذا الجرو بوجل لأنه يرى تساقط الثلوج لأول مرة

صدر الصورة، Mike Egerton/PA Wire التعليق على الصورة، كلب وصديقته يسيران وسط الطقس البارد بالقرب من قناة في وولشتورب، في ليسترشير

صدر الصورة، Owen Humphreys/PA Wire التعليق على الصورة، امرأة تزيل الجليد عن سيارتها في كارشيلد في هيكسام

صدر الصورة، Owen Humphreys/PA Wire التعليق على الصورة، كاسحة جليد تحاول ابعاد الثلوج عن الطريق في كارشيلد

صدر الصورة، Jane Barlow/PA Wire التعليق على الصورة، امرأة تزيل الثلوج المتراكمة في حديقة منزلها

صدر الصورة، Jane Barlow/PA Wire التعليق على الصورة، امرأة تسير وسط الثلوج منطقة ميدلوثيان في اسكتلندا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، راع يسير وسط خرافه في تلال روتشيز، ستافوردشير