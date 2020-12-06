فيروس كورونا: اتهام وزير إندونيسي بتلقي رشا للتلاعب في مساعدات المتضررين من الوباء

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الوزير خبأ في حقائب 14.5 مليار روبية اتهم بالحصول عليها من تسهيل تلاعب متعاقدين لتوريد مساعدات للمتضررين من وباء كورونا.

عثرت السلطات الإندونيسية على مليون دولار (14.5 مليار روبية إندونيسية)، لدى وزير الشؤون الاجتماعية المتهم بتلقي رشا والتربح من مساعدات متضرري وباء فيروس كورونا.

واتهمت السلطات الوزير جولياري باتوبارا، بتلقي رشا مالية ضخمة من متعاقدين لتوريد طرود المعونات الغذائية للأشخاص المتضررين من الوباء.

وداهمت سلطات مكافحة الفساد مقر الوزير يوم السبت، وعثرت على 14.5 مليار روبية مخبأة في حقائب وحاويات أخرى، واعتقلت أربعة مشتبه بهم.

وسلم الوزير جولياري نفسه للسلطات يوم الأحد.

وقال فيرلي باهوري، رئيس لجنة القضاء على الفساد في مؤتمر صحفي، إن "الأموال كانت موضوعة في سبع حقائب سفر كبيرة وثلاث حقائب ظهر وفي مظاريف."

وقال مسؤولو مكافحة الفساد إن الوزير كان يتلقى 10 آلاف روبية في صورة رشوة لكل طرد غذائي قدمه اثنان من المتعاقدين، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي حال ثبوت إدانته فقد يواجه الوزير عقوبة السجن 20 عاما وغرامة قدرها مليار روبية.

وأوضح باهوري أن اثنين من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم كانوا مسؤولين بالوزارة، والاثنان الآخران مواطنان عاديان.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، يوم الأحد إنه حذر الوزراء مرارا وتكرارا بضرورة تجنب الفساد وأنه لن يحمي من فعلوا ذلك.

صدر الصورة، REUTERS التعليق على الصورة، السجن 20 عاما وغرامة مليار روبية عقوبة الوزير حال إدانته بالرشوة.

وأضاف "هذه هي أموال الناس. إنها مساعدات مطلوبة بشكل عاجل للمساعدة خلال وباء كورونا وللتعافي الاقتصادي".

وتضررت إندونيسيا، التي يعتمد اقتصادها على السياحة بصورة كبيرة، بشدة من الوباء. وبدأت الحكومة في تنفيذ برامج مساعدات مثل توزيع طرود المواد الغذائية لمساعدة المحتاجين.