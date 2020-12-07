الصين تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية وتهدد بتدابير مضادة

صدر الصورة، Reuters

قالت الصين إنها تعارض وتدين بشدة التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية، إن صح التقرير الإعلامي الذي يفيد بأن واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الصينيين بسبب حملة قمع في هونج كونج.

وإذا أصرت الولايات المتحدة على السير في الطريق الخطأ، بحسب ما قالته هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحفية، فستواصل الصين اتخاذ تدابير مضادة صارمة من أجل حماية سيادتها وأمنها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال الجمعة إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الصينيين على الأقل بسبب دورهم المدعى في إقصاء بكين لنواب معارضة منتخبين من البرلمان في هونج كونج.