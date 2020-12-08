رجل يسير 450 كيلومترا بعد مشاجرة مع زوجته

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غادر إيطالي منزله ناشداً الهدوء، بعد مشاجرة مع زوجته، فانتهى به المطاف إلى السير مسافة 450 كيلومترا.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق عليه إيطاليون لقب "فورست غامب"، نسبة للفيلم الشهير الذي يجري خلاله الممثل الأمريكي توم هانكس آلاف الأميال عبر الولايات المتحدة.

وأوقفت الشرطة مسيرة الرجل الملحمية الساعة الثانية فجراً في بلدة فانو على الساحل الأدرياتيكي، بعد أسبوع من مغادرته مدينة كومو في شمال إيطاليا.

وفرضت عليه السلطات مخالفة قدرها 400 يورو لخرقه حظر التجوّل المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكانت صحيفة "إل رستو دل كارلينا"، التي تتخذ من بولونيا مقرا، أوّل جهة تتناول قصة الرجل، التي سرعان ما انتشرت في وسائل إعلام إيطالية أخرى.

وأشادت تعليقات بوسائل التواصل الإجتماعي بالرجل بوصفه بطلا، وانتقدت المخالفة التي فُرضت عليه. وقال أحدهم إنه يجدر مكافأته لا تغريمه، ومنحه حذاءً جديداً.

وأشاد آخر بقيامه بالسير لتهدئة غضبه، بدلا من اللجوء إلى العنف.

وقال الرجل للشرطة "جئت إلى هنا على قدمي، لم استخدم وسيلة نقل"، وأخبرهم أنه التقى خلال سيره بأشخاص قدموا له الطعام والشراب.

وأضاف: "أنا بخير، لكني مرهق بعض الشيء".

وكان الرجل قد سار بمعدل 60 كيلومترا يومياً.

ووجدته الشرطة سائراً بلا وجهة محددة في ليلة باردة على الطريق الساحلي السريع.

وبعد التحقق من بياناته الشخصية، عرفوا أن زوجته قد أبلغت عن اختفائه. واتصلوا بها وأتت إلى فانو لاصطحابه.