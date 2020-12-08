بالصور: بصمات الرؤساء الأمريكيين وزوجاتهم في البيت الأبيض

صدر الصورة، White House التعليق على الصورة، ملعب التنس في البيت الأبيض

أعلن مكتب السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، عن الانتهاء من تجهيز جناح التنس في البيت الأبيض، والذي كان قيد الإنشاء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتضمن المشروع تجديد ملعب تنس وحديقة للأطفال.

وفي وقت سابق من هذا العام، عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار في الولايات المتحدة، تعرضت ميلانيا لانتقادات لنشرها صورا لنفسها وهي تستعرض مخططات الجناح. وحينها نشرت السيدة الأولى تغريدة حثت فيها "كل من يختار أن يكون سلبيًا ويشكك في عملي في البيت الأبيض أن يأخذ قسطا من وقته ويساهم بشيء جيد ومنتج في مجتمعاتهم".

صدر الصورة، ميلانيا ترامب في حديقة البيت الأبيض

كان في البيت الأبيض ملعب تنس منذ أيام الرئيس ثيودور روزفلت. وتوفي نجل الرئيس كالفن كوليدج بسبب تسمم الدم بعد إصابته بخدش أثناء لعبه في الملعب عام 1924.

وفي الصورة الرئيس السابق جورج بوش الأب يلعب التنس مع رئيس كوريا الجنوبية السابق روه تاي-وو في عام 1991.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس جورج بوش الأب يلعب التنس عام 1991

ترك العديد من الرؤساء وزوجاتهم لمساتهم الشخصية على البيت الأبيض، وبعض هذه اللمسات أكثر بقاء من غيرها.

وأسست إلين ويلسون، قرينة الرئيس وودرو ويلسون، حديقة الورود الشهيرة في البيت الأبيض.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حديقة الورد في البيت الأبيض

حديقة الأطفال في البيت الأبيض التي جددتها ميلانيا ترامب كانت هدية في عام 1968 من الرئيس ليندون بينز جونسون وزوجته ليدي بيرد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس جونسون يحضر نشاطا خيريا في البيت الأبيض عام 1967

كما أنشأت جاكلين كينيدي، زوجة الرئيس جون كينيدي، مساحة خاصة - سميت باسمها - في الحديقة الجنوبية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جاكلين كينيدي وطفلها جون جونيور في حديقة البيت الأبيض عام 1962

وأنشأت ميشيل أوباما حديقة الخضراوات كجزء من حملتها للأكل الصحي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميشيل أوباما وعدد من التلاميذ في حديقة الخضروات في البيت الأبيض عام 2009

وكان ابتكار روزفلت الآخر هو قاعة العرض السينمائي في البيت الأبيض، حيث تقيم عائلة الرئيس وضيوفها ليالي سينمائية. في الصورة عائلة أوباما وهي تشاهد حفل سوبربوول 2009.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس أوباما وعدد من الضيوف في قاعة العرض السينمائي في البيت الأبيض

وأسس الرئيس دوايت أيزنهاور ملعب الغولف في البيت الأبيض عام 1954. وكان أيزنهاور عاشقا للغولف.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أوباما يمارس الغولف في البيت الأبيض

وكهدية لعيد ميلاد الرئيس هاري ترومان، تم بناء صالة بولينغ في عام 1947 بالقرب من الجناح الغربي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس ترومان يمنح جوائز للاعبي بولينغ من ذوي الإعاقة

وفي عام 1969، بنى ريتشارد نيكسون ملعبا جديدًا للبولينغ مكونًا من حارة واحدة أسفل الممر المؤدي إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس نكسون يلعب البولينغ في البيت الأبيض

وبنى الرئيس فرانكلين روزفلت مسبحًا داخليًا، حيث كان يخضع للعلاج الطبيعي، نظرا لإصابته بشلل الأطفال مما اضطره لاستخدام كرسي متحرك.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المسبح المغطى في البيت الأبيض

وحول نيكسون المسبح الداخلي إلى غرفة الصحافة بالبيت الأبيض. وها هي سوكس، قطة البيت الأبيض، تعتلي المنصة عام 1994.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سوكس، قطة البيت الأبيض، تعتلي المنصة في مارس/آذار عام 1994

وكان لدى جيرالد فورد مسبح خارجي تم تركيبه خارج المكتب البيضاوي مباشرة وكان يستخدم للسباحة يوميًا تقريبًا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس فورد في مسبح البيت الأبيض عام 1975

وأسس بيل كلينتون مضمار جري وعدو بطول ربع ميل في عام 1993 حتى يتمكن من ممارسة الرياضة دون تعطيل حركة المرور في واشنطن. ونادرا ما استخدم كلينتون مضمار الجري، لكن خليفته جورج دبليو بوش كان كثيرا ما يمارس العدو هناك.