الصراع في تيغراي: السلطات الإثيوبية تعرض مكافأة مالية للقبض على قادة الإقليم المختبئين

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، وضعت السلطات الإثيوبية قائمة بأسماء وصور المطلوبين لديها

عرضت وزارة الدفاع الإثيوبية مكافأة بقيمة 256 ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تقول الحكومة المركزية إنهم مطلوبون.

وقرأ الإعلان يوم الجمعة الجنرال، أسترات دينيرو، قائلا إن المكافأة تهدف إلى القبض على الأشخاص المطلوبين وبسرعة.

وشملت مذكرات التوقيف الصادرة في الشهر الماضي أكثر من 60 قياديا كبيرا في جبهة تحرير شعب تيغراي.

وصدرت مذكرات توقيف أخرى تتعلق بعشرات الضباط العسكريين الحاليين والسابقين.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الشهر الماضي، آبي أحمد، نهاية الهجوم العسكري الذي شنته القوات الفيدرالية بعد سقوط عاصمة تيغراي، ميكيلي، في قبضة الجيش.

ولم ترد أي معلومات عن قادة جبهة تيغراي في الأيام الأخيرة، إلا أنهم تعهدوا في وقت سابق بالاستمرار في محاربة القوات الفيدرالية الذين يصفونهم بأنهم "غزاة" لإرغامهم على مغادرة الإقليم.

ولا يُعرف أي شيء عن مكان وجود قادة جبهة تيغراي بما في ذلك رئيسها دبرصيون جبرميكائيل.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها اعتقلت اثنين فقط من قادة جبهة تحرير تيغراي.

وواحدة منهما هي كاتيا ابراهيم، المتحدثة السابقة باسم الغرفة العليا في البرلمان، إذ يقال إنها استسلمت للسلطات قبل أكثر من أسبوعين لكنها لم تُشاهد منذ ذلك الوقت.

ولا يعرف أيضا ما إن كانت قد مثلت أمام المحكمة أم لا.

خمس معلومات عن إقليم تيغراي

كانت مملكة أكسوم متمركزة في المنطقة التي وصفت بأنها كانت إحدى أعظم حضارات العالم القديم، وكانت ذات يوم أقوى دولة بين الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية.