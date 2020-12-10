هانتر ابن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يخضع لتحقيق ضريبي

صدر الصورة، Pool التعليق على الصورة، هانتر مع والده الرئيس المنتخب جو بايدن

قال هانتر ابن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن معاملاته الضريبية تخضع للتحقيق.

ويتولى التحقيق في هذا الموضوع محققو الادعاء الفيدرالي في ولاية ديلاوير.

وقال هانتر بايدن إنه يتعامل مع القضية "بجدية كبيرة" لكنه واثق من أن "المراجعة الموضوعية" ستظهر أنه تعامل مع شؤونه الضريبية "بشكل قانوني وملائم".

وقال الفريق المكلف بترتيب العملية الانتقالية لتسلم بايدن ونائبته كامالا هاريس الحكم إن الرئيس المنتخب "فخور جداً بإبنه".

وجاء في بيان من الفريق أن هانتر "مرّ بتحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشرسة خلال الأشهر الأخيرة، وخرج منها أقوى من ذي قبل".

وقال هانتر إنه علم بأمر التحقيق يوم الثلاثاء. ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وكان هانتر، البالغ من العمر 50 عاماً، هدفاً لانتقاد الجمهوريين خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2020.

وكان وجوده في مجلس إدارة إحدى شركات الطاقة الأوكرانية - حينما كان والده نائباً للرئيس - قد تعرض للتدقيق خلال محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام.

وواجه ترامب اتهاما بالضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق في أنشطة عائلة بايدن في البلاد وباستخدام المساعدات العسكرية كورقة مساومة. وتعرض ترامب للعزل من جانب مجلس النواب، الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، لكنه حصل على البراءة من جانب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.