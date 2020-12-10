الصين والولايات المتحدة: اختراق حساب السفارة الصينية في أمريكا على تويتر وإعادة تغريدة لترامب

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قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن حسابها على تويتر اخترق بعد أن لاحظ مستخدمون أنه أعاد نشر تغريدة لا أساس لها للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكرر ترامب في التغريدة ادعاءات لا أساس لها من الصحة ذكرها في السابق بشأن تزوير الانتخابات التي خسرها الشهر الماضي، منهيا إياها بقوله: "كيف يمكن أن تدار دولة بهذا الشكل؟"

وقد أعاد الحساب الرسمي للسفارة التغريدة، التي تتضمن الآن تحذيرا من موقع تويتر من أن الادعاء المتضمن بها محل خلاف، نشر التغريدة مرة أخرى في غضون دقائق.

ونفت السفارة أنها أعادت نشر التغريدة.

وكانت الصين قد هنأت رسميا جو بايدن، الذي نافس ترامب في الانتخابات، على فوزه، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنهم "يحترمون اختيار الشعب الأمريكي".

لكن ترامب واصل تقديم ادعاءات لا أساس لها بشأن تزوير الاقتراع دون تقديم أدلة.

ولاحظ مستخدمو تويتر إعادة تغريدة السفارة الصينية في وقت متأخر من الأربعاء في الولايات المتحدة، إذ أشار عدد إلى أهميتها في هذا الوقت الذي تتسم فيه العلاقات الأمريكية الصينية بالهشاشة.

وقد تدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل إدارة ترامب، إذ انخرطت القوتان الاقتصاديتان العظميان في نزاعات تمتد من التجارة والتكنولوجيا إلى ما يشتبه بأنه تجسس.

ونأت السفارة الصينية في وقت لاحق الأربعاء بحزم بنفسها عن إعادة التغريدة.

وكتبت: "اخترق حساب السفارة الصينية على تويتر بعد ظهر اليوم، ونحن ندين مثل هذا العمل. وللتوضيح نقول، إن السفارة لم تعد أي تغريدة في 9 ديسمبر/كانون الأول".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إحدى السفارات الصينية مشاكل على تويتر، فقد طلبت سفارة بكين في بريطانيا في سبتمبر/أيلول من موقع التواصل الاجتماعي إجراء تحقيق بعد أن أبدى الحساب الرسمي لسفيرها إعجابه بمقطع إباحي.

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وادعى مسؤولون صينيون أن رواية السفير ليو شياو مينغ تعرضت للهجوم كجزء من مؤامرة "حقيرة" تهدف إلى "خداع الجمهور".

وتعرض ترامب لانتقادات على نطاق واسع لنشره ادعاءات لم يتحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي مايو/أيار، أصدر تويتر لأول مرة تحذيرا بشأن بعض منشوراته، قائلا إن مدققي الحقائق فضحوا زيفهما