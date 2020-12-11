فيروس كورونا: الصين توصي أطقم الطائرات بارتداء الحفاضات للحد من انتشار الوباء

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قطاع الطيران يسعى جاهدا للتعافي من تبعات الوباء

أوصت إدارة الطيران المدني في الصين أطقم قيادة الطائرات بارتداء حفّاضات بدلا من استخدام المرحاض، في محاولة للحد من انتشار عدوى كوفيد-19.

ووردت النصيحة المتعلقة بارتداء الحفاضات في فصل العناية الشخصية من كتيّب إرشادات جديد موجّه لشركات الطيران.

ونبّهت السلطات إلى أن التوصيات تُطبّق على الرحلات الجوية المتجهة إلى مناطق ذات معدلات إصابة عالية بكوفيد-19.

وتُجري شركات الطيران والموانئ الجوية حول العالم تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالطرق التي تعمل بها، في محاولة للقضاء على مخاوف عملائها من المسافرين جوًا.

ويقع كتيب الإرشادات الجديد في 49 صفحة تستهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

وتُطبّق التوصيات الخاصة بالحفاضات على الرحلات الجوية من وإلى الأماكن التي يزيد بها معدل العدوى على 500 حالة في المليون.

التعليق على الصورة، الطيران في زمن فيروس كورونا تجربة مختلفة تماما

وعلى رأس قائمة التوصيات الموجّهة لأطقم قيادة الطائرات يأتي ارتداء كمامات طبية، وقفازات، ونظارات واقية، وأغطية على الأحذية تُستخدم لمرة واحدة.

وشملت التوصيات كذلك أطقم ضيافة الطيران، لكن من دون التوصية الخاصة بالحفاضات.

وتكافح صناعة الطيران المدني حول العالم من أجل التعافي من تأثير وباء كورونا على السفر جوًا.