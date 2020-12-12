رفض دعوى قضائية جديدة تطالب بإبطال نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، بهذا الحكم القضائي تستمر إخفاقات ترامب وأنصاره في إبطال نتيجة انتخابات الرئاسة

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة محاولة غير مسبوقة لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 في أربع ولايات متأرجحة، وهي المحاولة التي دعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالبت الدعوى، التي رفعتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا هذا الأسبوع، بإبطال نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا، وميتشيغان، وبنسلفانيا، وويسكنسن.

وفاز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الولايات الأربع.

ودعم 19 من المحامين العامين (وزارة العدل) و106 أعضاء في كونغرس ولاية تكساس الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا لإلغاء نتيجة الانتخابات.

لكن المحكمة رفضت هذه الدعوى الجمعة مستندة إلى أن الموقف القانوني لولاية تكساس لا يسمح لها برفع الدعوى، وهو ما جاء في شكل قرار صادر عن المحكمة برفض طلب هذه الولاية الأمريكية.

وجاء في قرار المحكمة أن "تكساس لم توضح مصلحة لها وجاهة قضائية في رفع دعوى ضد طريقة إجراء الانتخابات في ولاية أخرى".

ويضيف رفض المحكمة العليا لهذا الطلب إخفاقا جديدا لترامب الذي رجح دون أدلة في وقت سابق أن نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سوف يتم تسويتها في المحكمة العليا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت المحكمة العليا دعوى قضائية تطعن على فوز المرشح الديمقراطي حو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وهو الرفض الذي جاء في حكم مؤلف من جملة واحدة.

وكرر ترامب تأكيده في أكثر من مناسبة، دون الاستناد إلى أدلة، على أن "الأصوات غير الشرعية" كلفته فترة رئاسية ثانية.

ومنذ الانتخابات، رفع ترامب وأنصاره عددا من الدعاوى القضائية التي تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، لكن لم تنجح أي منها من إبطال فوز بايدن.