فيروس كورونا: ترامب يرفض خطط تلقيح موظفي البيت الأبيض

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صناديق تحوي لقاح فايزر يتم نقلها إلى شتى أرجاء الولايات المتحدة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لحصول مسؤولي البيت الأبيض على لقاح فيروس كورونا في الأيام المقبلة.

وقال مسؤولون إن أعضاء بارزين في إدارة ترامب سيكونون من بين أوائل الأشخاص الذين سيحصلون على لقاح فايزر/بايونتيك،

لكن ترامب قال إنه طلب إجراء "تعديل" على الخطط.

وقالت الهيئات الرقابية الأمريكية إن اللقاح آمن وسيبدأ طرحه في البلاد يوم الاثنين.

ويوفر اللقاح حماية تصل إلى 95 في المئة ضد Covid-19.

ويتم حاليًا توزيع أول ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح على عشرات المواقع في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة.

وغادرت الشحنة الأولى من تلك الجرعات منشأة في ميشيغان يوم الأحد، والعاملون الصحيون وكبار السن أول من سيحصل على اللقاح.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بشكل حاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، مع تسجيل زيادة يومية قياسية عالمية بلغت 3309 وفاة يوم السبت.

ويعد اللقاح كنقطة تحول في جائحة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يقرب من 300000 شخص في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن ترخيصها للاستخدام الطارئ للقاح، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة ، كان "علامة فارقة" في الوباء ، بعد تعرضها لضغوط شديدة من إدارة ترامب للموافقة على اللقاح.

وبدأت بالفعل حملة تلقيح جماعي باستخدام جرعات من نفس اللقاح في بريطانيا. وحصل لقاح فايزر على موافقة الجهات التنظيمية في كندا والبحرين والمملكة العربية السعودية أيضًا.

متى يتلقى ترامب اللقاح؟

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وقال مسؤولون للعديد من وسائل الإعلام يوم الأحد إن بعض اللقاحات الأولى ستخصص لأولئك الذين يعملون على مقربة من ترامب.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، خطة التطعيم، التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة .

وقال إن أحد أهداف البرنامج هو بناء ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال أوليوت: "يجب أن يثق الشعب الأمريكي في أنه يتلقى نفس اللقاح الآمن والفعال الذي يتلقاه كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة بناءً على نصيحة متخصصي الصحة العامة وقيادة الأمن القومي".

لكن ترامب أشار الأحد إلى أنه يتعين على كبار المسؤولين الآن الانتظار لفترة أطول.

وقال في تغريدة على تويتر: "يجب أن يتلقى العاملون في البيت الأبيض اللقاح في وقت لاحق إلى حد ما في البرنامج، ما لم يكن ذلك ضروريًا على وجه التحديد". لقد طلبت إجراء هذا التعديل ".

ولم يتضح تأثير تغريدة ترامب على جهود الحكومة لحماية كبار المسؤولين، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي أصيب بفيروس كورونا في أكتوبر/تشرين الأول وتعافى بعد العلاج في المستشفى، إنه لم يكن من المقرر بعد أن يأخذ اللقاح لكنه يتطلع إلى القيام بذلك "في الوقت المناسب".

وقال ترامب سابقا أنه "محصن"، على الرغم من أن الخبراء الطبيين يقولون إنه لم يتضح إذا ما كان الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد 19 محميين من عدوى ثانية، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى متى قد تستمر هذه الحماية.

وكانت قد ثبتت إصابة العديد من كبار الموظفين والمسؤولين في البيت الأبيض بالمرض.

كيف يعمل اللقاح؟

لقاح فايزر/بايونتيك أول لقاح لفيروس كورونا يظهر نتائج واعدة في المراحل الأخيرة من عملية الاختبار.

وهو نوع جديد من اللقاحات يستخدم جزءًا صغيرًا من الشفرة الوراثية من الفيروس لتعليم الجسم كيفية محاربة كوفيد 19 وبناء المناعة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: "يحتوي اللقاح على قطعة صغيرة من الشفرة الوراثية لفيروس كوفيد 19 الذي يوجه الخلايا في الجسم لصنع البروتين المميز للفيروس".

وأضافت "عندما يتلقى الشخص هذا اللقاح، ينتج جسمه نسخًا من بروتين في الفيروس لا يسبب المرض، ولكنه يحفز جهاز المناعة على تعلم كيفية التفاعل بشكل دفاعي، مما ينتج عنه استجابة مناعية ضد [كوفيد -19]".

ويتم إعطاء اللقاح على شكل حقنتين، يفصل بينهما 21 يوما، وتكون الجرعة الثانية جرعة معززة. تبدأ المناعة في الظهور بعد الجرعة الأولى لكنها تصل إلى مفعولها الكامل بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية.

ويجب تخزين اللقاح في درجات حرارة منخفضة للغاية، مما يجعل توزيعه صعبًا. وتقول شركة فايزر إن حاويات الشحن الخاصة التي تستخدم الثلج الجاف ستُستخدم لنقل القوارير المجمدة مباشرةً إلى نقطة التلقيح.

ووافقت شركة الأدوية على صفقة لتزويد الولايات المتحدة بـ 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول مارس.