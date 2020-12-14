أمواج عاتية تبتلع شاطئا شهيرا في أستراليا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الأمواج الهائلة أتت ما تبقى من الشاطئ

اختفى شاطئ خليج بايرون الشهير بسبب طقس سيء يضرب الساحل الشرقي لأستراليا.

وأوضح مسؤولون أن الشاطئ الرئيسي في خليج بايرون، وهو مقصد سياحي شهير في ولاية نيوساوث ويلز، كان قد تعرض لتآكل في السابق.

وقال رئيس بلدية المنطقة سايمون ريتشاردسون، إن "الطقس القارس" و "الأمواج الهائلة" أتت ما تبقى من الشاطئ.

وأضاف متحسرا: "نحن نشاهد شاطئنا يختفي".

وتتعرض منطقة بطول 1000 كيلومتر على الساحل لأمطار غزيرة وموجات مد بحري "مرتفعة بشكل غير طبيعي".

التعليق على الصورة، صورة قبل أسبوع لخليج بايرون في أستراليا

صدر الصورة، Marc Wilson via REUTERS التعليق على الصورة، صورة تظهر الدمار الذي خلفته الأمواج العاتية

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 2000 منزل في عدة مدن رئيسية يوم الاثنين، بسبب الرياح القوية التي ضربت خطوط الكهرباء.

وارتفعت موجات المد إلى حوالي 8 أمتار، مما أدى إلى تآكل الخط الساحلي في بعض المناطق، بما في ذلك خليج بايرون.

وقالت خدمات الطوارئ إنها تلقت أكثر من 700 مكالمة لطلب المساعدة منذ يوم الأحد. وأضافت أنه أنقذت نحو ستة أشخاص واجهوا مخاطر بسبب الفيضانات.

ما هي آخر التطورات؟

أثر الطقس السيء على مناطق العطلات الشهيرة مثل صن شاين كوست وجولد كوست في كوينزلاند.

ففي خليج بايرون بولاية نيو ساوث ويلز، أظهرت الصور الشاطئ مغطى بالمياه والأشجار المتساقطة.

وقال ستيف بيرس، الرئيس التنفيذي لشركة سيرف لايف سافنغ في تصريح للصحفيين: "نشهد أكبر تآكل ساحلي منذ سنوات عديدة، لا سيما حول منطقة خليج بايرون، مما يغير تماما المشهد الطبيعي للشواطئ".

وأغلقت العديد من الشواطئ يوم الاثنين وسط ظروف جوية خطيرة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرات شديدة من الطقس السيء في منطقة ساحلية شاسعة تمتد من خليج هيرفي في كوينزلاند إلى تاري في نيو ساوث ويلز.

صدر الصورة، MATTHEW ABBOTT / NEW YORK TIMES / REDUX / EYEVINE التعليق على الصورة، أستراليا شهدت ظروفا مناخية متطرفة جمعت ما بين الحرائق والجفاف إلى الفيضانات والأمطار الغزيرة

وصدرت تحذيرات في المناطق المتضررة من الرياح المدمرة والفيضانات المفاجئة والأمواج الخطرة.

وقال المكتب "في هذه المرحلة، من المتوقع أن تنحسر الأمطار الغزيرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو في وقت مبكر من يوم الأربعاء".

وأثر الطقس أيضا على جزيرة فريزر في كوينزلاند - وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو. وشهدت الجزيرة مناخا متطرفا قبل أسبوع واحد فقط بسبب الجفاف الشديد والذي تسبب في حرائق كبيرة.

وقال المتحدث باسم المكتب جاستن روبنسون: "هذه ظروف طقس متغيرة ويجب أن تتوقع دائما ما هو غير متوقع".