الانتخابات الأمريكية 2020: أصوات المجمع الانتخابي تؤكد رسميا فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة

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أكد أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة فوز جو بادين رسميا بانتخابات الرئاسة، وذلك في إحدى الخطوات الأخيرة قبل توليه المنصب.

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني بحصوله على 306 أصوات بالمجمع الانتخابي أمام منافسه من الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي حصل على 232 صوتا.

وبموجب النظام الانتخابي المعمول به في الولايات المتحدة، يمنح المواطنون في الواقع أصواتهم إلى "ناخبين" يصوتون شكليا للمرشحين بعد أسابيع من الانتخابات.

وعلى الرغم من هذا، فإنه لا يُتوقع من ترامب أن يتقبل النتيجة.

وفي العادة لا يعير الناس اهتماما لتصويت المجمع الانتخابي، ولكن العملية هذا العام أصبحت محط أنظار بسبب تشكيك الرئيس المنتهية ولايته في النتائج وإصراره على رفع دعاوى قضائية رُفضت كلها في المحاكم.

وعززت السلطات إجراءات الأمن في بعض الولايات، ومن بينها ميشيغان وجورجيا، قبل عملية التصويت التي جرت في عواصم الولايات والعاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي ميشيغان - الولاية المتأرجحة التي فاز فيها بايدن، أغلقت مكاتب الهيئة التشريعية الاثنين بسبب تهديدات "جادة" بأعمال عنف.

وجرت عملية التصويت في هدوء بمدينة لانسنغ، عاصمة الولاية، على الرغم من أن مجموعة من الجمهوريين حاولوا دخول مقر البرلمان المحلي لإجراء عملية تصويت خاصة بهم ولكنهم منعوا من ذلك.

وقالت حاكمة الولاية الديمقراطية، غريتشن ويتمر، التي كانت مستهدفة في خطة اختطاف أبطلها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن: "الشعب قال كلمته. لقد كانت انتخابات نزيهة وآمنة. بعد اليوم ستصبح النتائج نهائية".

من هم أعضاء المجمع الانتخابي؟

كل حزب له مرشح في انتخابات الرئاسة يعين أو ينتخب قائمة أعضائه بالمجمع، وذلك خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات.

وعندما نعرف الفائز في التصويت العام بولاية ما، نعرف الحزب الذي يعين قائمة أعضاء المجمع عن تلك الولاية.

وينص الدستور على أن أعضاء المجمع يجب ألا يكونوا أعضاء في البرلمان (الكونغرس) أو أصحاب مناصب في الحكومة الاتحادية. وأكثر الناخبين شهرة هذا العام الرئيس السابق بيل كلينتون ومرشحة انتخابات 2016 هيلاري كلينتون.

ويصوت أعضاء المجمع عادة وفق نتيجة الانتخابات في ولاياتهم، ولكن بعض أعضاء المجمع لم يلتزموا بذلك في عام 2016، وهو ما جعل بعض الولايات تغير قوانينها لمنع تكرار مثل هذا الأمر.

ويتناسب عدد أعضاء المجمع عن كل ولاية مع عدد سكانها.

ما هي الخطوة التالية؟

عندما ينتهي التصويت ترسل النتائج إلى العاصمة واشنطن. ويتم فرز الأصوات في جلسة لغرفتي الكونغرس يوم 6 يناير/ كانون الثاني، يشرف عليها نائب الرئيس مايك بنس.

ويمهد ذلك السبيل لتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه سيغادر مكتب الرئاسة في يناير/ كانون الثاني إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن. وعلى الرغم من ذلك واصل ترديد ادعاءاته بتزوير الانتخابات دون تقديم دليل.