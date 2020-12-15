بومبيو يتهم روسيا ببث الفوضى في منطقة المتوسط

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، روسيا ببث الفوضى والصراع والانقسام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال بومبيو إن موسكو استخدمت مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر معلومات مضللة ولتقويض السيادة الوطنية في دول من بينها ليبيا وسوريا.

وأضاف بومبيو، في بيان له، إن أثرياء من روسيا تربطهم صلات بالكرملين قاموا بعملية غسيل مليارات الدولارات من المال عبر قبرص ومالطا.

وجاءت تصريحات بومبيو ردا على تصريحات، في وقت سابق من هذا الشهر، لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الذي اشتكى من أن الولايات المتحدة تمارس "ألعابا سياسية" في المنطقة.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر "تقوض روسيا السياسة الداخلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وتدعم دكتاتور سوريا ’الوحشي‘، وتؤجج صراع ليبيا عن طريق عملائها. فمن هو الذي يلعب هنا؟"

وأضاف أن لافروف "يخطئ مرة أخرى في الحقائق ويحاول إعادة كتابة التاريخ"، مستنكرا تصرفات موسكو في ليبيا واليونان وسوريا.

وأردف أن الولايات المتحدة "تدعم تشكيل حكومة شاملة في ليبيا، يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الليبي"، مؤكدا أن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته من الوفاء بوعده بتحسين العلاقات مع روسيا، حيث شكلت الاتهامات بالتدخل الروسي في فوزه عام 2016 حجر عثرة أمامه، إضافة إلى عداء السياسيين الأمريكيين ضد الكرملين.

من جهة أخرى، انتظر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكثر من شهر لتهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه على ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أُجريت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.