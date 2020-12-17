بوكو حرام تعرض فيديو للأطفال المختطفين من مدرسة في نيجيريا

التعليق على الصورة، مقطع من الفيديو يظهر أحد الأطفال يقدم مطالب نيابة عن بوكو حرام

أظهر مقطع فيديو، قيل إنه لجماعة بوكو حرام المتشددة، مجموعة من التلاميذ من بين أكثر من 300 تلميذ نيجيري اخنُطفوا الأسبوع الماضي.

وفي الفيديو، الذي ُصور في إحدى الغابات، ظهر مجموعة من المسلحين واقفين ووجوههم مغطاة يحرسون التلاميذ، الذين يبدو أن بعضهم لم يتجاوز 10 سنوات من العمر.

كما يظهر المقطع أحد الأطفال، وكأنه أُقنع بتقديم مطالب نيابة عن بوكو حرام.

وقد اختُطف الطلاب، الجمعة، من مدرسة داخلية في ولاية كاتسينا الشمالية الغربية.

وكانت المدرسة متخصصة في الدراسات العلمية ويدرس فيها نحو 800 طالب من أبناء ولاية كاتسينا غربي البلاد.

صدر الصورة، Gail Kankara التعليق على الصورة، المدرسة التي اخنُطف منها الأطفال

وقد عُثر على 200 طالب وتواصل القوات الحكومية بحثها عن الباقين بدعم من الطائرات، كما انضم بعض السكان لعملية البحث.

وقال سكان يقيمون بجوار المدرسة لبي بي سي إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار حوالي الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة وإنه قد استمر لمدة ساعة تقريبا.

ماذا يظهر الفيديو؟

تُظهر اللقطات التي تبلغ مدتها ست دقائق صبيا في المقدمة، بملابس ووجهه أشعث.

ويقف العشرات من الأطفال، الذين يبدو أن بعضهم في سن مبكرة جدا، في الخلف يتوسلون.

وبمزيج من اللغتين الإنجليزية والهوسا، يقول الطفل المتحدث إن زعيم عصابة بوكو حرام، أبو بكر شيكاو، اختطفهم.

ويضيف أن بعض الأولاد قتلوا بنيران طائرة مقاتلة نيجيرية، ويدعو إلى إغلاق كل المدارس الأخرى غير مدارس تحفيظ القرآن.

ويشدد على أنه يجب إعادة جميع القوات الحكومية التي أُرسلت لمساعدتهم.

وفي جزء من حديثه بدا صوته متقطع وبدأ الأطفال الآخرون في البكاء.