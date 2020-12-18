لقاح فيروس كرورنا: نائب الرئيس الأمريكي يتلقى اللقاح أمام شاشات التلفاز

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقود بنس فريق العمل الخاص بفيروس كورونا في البيت الأبيض

تلقى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لقاح فيروس كورونا مباشرة على الهواء أمام شاشات التلفاز، وقال للجمهور والأطباء: "لم أشعر بشيء".

وقال البيت الأبيض إن الهدف من هذه الخطوة هو "تعزيز سلامة وفعالية اللقاح وبناء الثقة لدى الشعب الأمريكي".

كما تلقت زوجة بنس والجراح الجنرال جيروم آدامز اللقاح أيضا بنفس الطريقة في البيت الأبيض.

وقد بدأت الولايات المتحدة الاثنين بطرح لقاح فايزر/ بيونتيك للمواطنين.

وهو اللقاح الأول الذي تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة، ويوفر حماية ضد كوفيد-19 تصل إلى 95 في المئة.

ووزعت أول ثلاثة ملايين جرعة على مواقع ومراكز التطعيم في الولايات الأمريكية الخمسين.

وفي الوقت نفسه، اقترب اللقاح الثاني، الذي طورته شركة موديرنا، من الحصول على الموافقة الطارئة بعد اعتماده من قبل لجنة من الخبراء.

وبينما كان بنس يتلقى اللقاح، غرد ترامب بمعلومة غير صحيحة على تويتر مفادها أن لقاح موديرنا "تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة" مضيفا أن "التوزيع بدء على الفور".

ولا يزال اللقاح ينتظر الموافقة النهائية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي أي FDA).

وتوفي أكثر من 310 آلاف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي سجلت إصابات ووفيات أكثر من أي دولة أخرى. وسجلت أكثر من 17 مليون حالة في البلاد منذ بداية الوباء.

وتلقى بنس، 61 عاما، الجرعة الأولى من جرعتين من حقنة لقاح فايزر/ بيونتيك صباح اليوم، مع زوجته كارين والسيد آدامز. وهو أرفع مسؤول أمريكي يتم تطعيمه حتى الآن.

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وقال بنس للمواطنين، بعد أن تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 3000 حالة لليوم الثالث على التوالي "نجتمع هنا اليوم في نهاية أسبوع تاريخي لنؤكد للشعب الأمريكي أن الأمل موجود".

وأضاف "كنت أنا وكارين أكثر من سعداء لنكون في المقدمة لأخذ لقاح فيروس كورونا الآمن والفعال الذي قمنا بتأمينه وإنتاجه للشعب الأمريكي، قبل أن ينقضي هذا الأسبوع "، واصفا ذلك بأنه "يوم ملهم حقا".

وكان خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، ومدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد من بين الحاضرين لمتابعة الأطباء من مستشفى والتر ريد أثناء إعطاء اللقاح.

وقال الدكتور فاوتشي في تصريحات مقتضبة: "نريد فعليا أن يحصل كل شخص على هذا اللقاح"، مضيفا "بعد عدة أشهر في العام القادم، سيكون لدينا عدد كاف من الأشخاص المطعمين بحيث يمكننا البدء في التفكير بجدية في العودة إلى الحياة الطبيعية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغى الرئيس دونالد ترامب خطة لكبار أعضاء إدارته ليكونوا من بين أول من يتلقون اللقاح "ما لم يكن ذلك ضروريا على وجه التحديد".

وقال ترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا في أكتوبر/ تشرين الأول وتعافى بعد العلاج في المستشفى، إنه لم يكن من المقرر أن يأخذ اللقاح، لكنه يتطلع إلى القيام بذلك "في الوقت المناسب".

ويوجد لدى العديد من قاعدة ترامب الجماهيرية الداعمة له، شكوك حول فعالية اللقاحات وأنها آمنة.

ومن المتوقع أن يتم تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يبلغ من العمر 78 عاما -ضمن الفئة العمرية عالية الخطورة والأكثر عرضة للإصابة بكوفيد- 19، الأسبوع المقبل.