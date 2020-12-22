لقاح فيروس كورونا: الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى اللقاح أمام شاشات التلفاز

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا في مستشفى بولاية ديلاوير

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بيونتك، وقال إنه أخذ اللقاح ليُظهر للأمريكيين أنه "آمن للتناول".

وانضم بايدن إلى عدد متزايد من القادة السياسيين حصلوا على اللقاح، بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكان اللقاح الثاني ضد فيروس كورونا من إنتاج شركة موديرنا قد بدأ طرحه الأحد بعد أن حصل على موافقة الجهات الصحية الأسبوع الماضي.

وتفيد التقارير بأن أكثر من 500 ألف أمريكي تلقوا جرعة اللقاح حتى الآن.

وقال بايدن، الذي حصل على اللقاح على الهواء مباشرة أمام شاشات التلفاز في مدينة نيو ارك بولاية ديلاوير، "أفعل هذا لأثبت أنه يجب أن يكون الناس مستعدين عندما يكون اللقاح متاحًا لأخذه"، مضيفا "لايوجد ما يستدعيالقلق".

وأضاف قائلا إن "إدارة ترامب تستحق بعض التقدير لإطلاقها برنامج اللقاحات في البلاد".

ومن المتوقع أن تتلقى زنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف، أولى جرعات اللقاح الأسبوع المقبل.

وقد وضع فريق بايدن هدفا لهم يتمثل في توزيع 100 مليون لقاح في الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى للإدارة في البيت الأبيض.

خلال الوباء، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 17.8 مليون حالة إصابة و 317 ألف حالة وفاة.

ولم يعلن الرئيس دونالد ترامب، الذي أمضى ثلاثة أيام في المستشفى مصابا بفيروس كورونا في أكتوبر/ تشرين الأول، متى ينوي الحصول على اللقاح.

ويعد ترامب، الذي نشر معلومات خاطئة حول مخاطر اللقاح، واحدا من آخر كبار المسؤولين المنتخبين في البلاد الذين لم يتلقوا اللقاح.

وكتب ترامب في تغريدة بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول "ليس من المقرر بعد أن أتناول اللقاح، لكنني أتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب".

ودافع بعض مستشاريه عن تأخر تلقيه اللقاح، قائلين إن "جسده لا يزال قادرا على مقاومة الفيروس إثر تلقيه العلاج عندما أصيب".

من يحصل على اللقاح أولاً؟

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي CDC) الأحد مجموعة جديدة من الإرشادات للمجموعات التالية من الأمريكيين المؤهلين للتطعيم.

المرحلة الأولى: بدأ الأسبوع الماضي توزيع اللقاح في الولايات المتحدة على نحو 21 مليون عامل في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين مسن أمريكي يعيشون في دور رعاية المسنين.

المرحلة الثانية: من المتوقع أن تبدأ هذه المرحلة في يناير/ كانون الثاني، إذ سيتلقى اللقاح، الأمريكيون الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر، إضافة إلى العاملين في الخطوط الأمامية. وتضم هذه الفئة الواسعة حوالي 30 مليون عامل "يعملون في القطاعات الأساسية بالنسبة للمجتمع" معرضين للخطر. مثل من يلبون حاجات المواطنين وعمال الإصلاحيات وموظفو خدمة البريد الأمريكية وأولئك الذين يعملون في التعليم والنقل العام ومحلات البقالة والتصنيع والأغذية والزراعة.

المرحلة الثالثة: ستشمل الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، والذين يعانون من حالات مرضية تزيد من خطر تعرضهم للامراض بسبب الإصابة بمرض كوفيد 19، وغيرهم من العاملين الأساسيين غير العاملين في الخطوط الأمامية. وتضم هذه الفئة ما يقدر بنحو 129 مليون شخص.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تلقى العاملون الصحيون في بوسطن جرعات من اللقاح الأسبوع الماضي

كيف تبدو عملية توزيع اللقاح حتى الآن؟

أُرسلت شحنة تحتوى على ما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة من لقاح فايزر، وتلقى أكثر من 500 ألف أمريكي اللقاح حتى الآن، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. ويوم الأحد، بدأ توزيع لقاح موديرنا في البلاد أيضا، مع توفر حوالي ستة ملايين جرعة للشحن الفوري.

وكان الجنرال المكلف بتوزيع لقاحات كوفيد في الولايات المتحدة قد قدم اعتذارا السبت عن "سوء التواصل" مع ولايات عدة بشأن عدد الجرعات التي سيتم تسليمها في مراحل التوزيع الأولية. وأعربت اثنتا عشرة ولاية عن قلقها إزاء خفض العدد المتوقع.

ويوم الجمعة، احتج أكثر من 100 طبيب في مركز ستانفورد الطبي على خطة الجامعة لتوزيع اللقاح. وقالوا إن سبعة فقط من بين أكثر من 1300 مقيم - خريجو كلية الطب - اختيروا لتلقي اللقاح في الجولة الأولى من 5000 جرعة. وقال المحتجون إن مديري المستشفيات والأطباء الذين يعملون من المنزل أعطوا الأولوية لأولئك الذين يتعاملون وجها لوجه مع مرضى كوفيد- 19.