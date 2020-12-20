فيروس كورونا: تغريم الرئيس التشيلي 3,500 دولار بسبب سيلفي بلا كمامة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس التشيلي أقرّ بأنه كان يجب أن يرتدي كمامة عند التقاط صورة له مع امرأة على الشاطئ

غُرّم الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا 3500 دولار لظهوره في صورة سيلفي بلا كمامة، فيما اعتُبر خرقًا لتدابير احترازية تفرضها البلاد في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

واعتذر بنييرا إثر شيوع صورة على وسائل التواصل الاجتماعي جمعته مع امرأة لم تكن هي الأخرى ترتدي كمامة، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأقرّ الرئيس أنه كان يتعين عليه ارتداء كمامة عندما طلبت منه المرأة صورة على شاطئ قريب من منزله في فالبارايسو وسط تشيلي.

وتفرض السلطات في تشيلي تدابير صارمة بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

ويعاقَب منتهكو التدابير الخاصة بارتداء الكمامة بعقوبات تتراوح بين التغريم والحبس.

صدر الصورة، Twitter

وتشهد معدلات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعًا في تشيلي التي سجلت أعلى معدل وفيات جراء الإصابة بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

وسجلت السلطات الصحية في تشيلي 581,135 إصابة و16,051 وفاة حتى الآن.

وظهر الرئيس بينييرا في العديد من الصور المثيرة للجدل والتي سببت له إحراجا على الصعيد السياسي.

وظهر بنييرا العام الماضي في صورة التقطت له أثناء مشاركته في حفلة بيتزا، بينما كانت العاصمة سانتياغو في اللحظة ذاتها تموج بمظاهرات تندد بعدم المساواة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أثار بنييرا الغضب مجددًا عبر ظهوره في صور التقطت في ساحة كانت في السابق مركزا لمظاهرات مناوئة للحكومة قبل فرض القيود لمكافحة كورونا.

وشهدت العاصمة سانتياغو حالة من الاضطراب والاحتجاجات على قيود تفرضها السلطات في محاولة لمكاحفة فيروس كورونا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إبان الوباء شهدت تشيلي خروج مظاهرات احتجاجية على القيود المفروضة لمكافحة كورونا

ومنذ يونيو/حزيران الماضي تسجل السلطات الصحية في تشيلي يوميا أكثر من ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.