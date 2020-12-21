فيروس كورونا: 10 آلاف مدعو لحفلة زفاف في ماليزيا بدون خرق قواعد التباعد الاجتماعي

صدر الصورة، facebook.com/officialkunan التعليق على الصورة، التزم العروسان بإجراءات التباعد

وضع وباء كورونا عراقيل أمام احتفال الكثيرين بزواجهم ودعوة عدد كبير من الضيوف.

لكن عروسين من ماليزيا استطاعا الاحتيال على القيود التي تشترط أن لا يتجاوز عدد المدعوين عشرين شخصا واستقبلوا عشرة آلاف شخص، مع مراعاة إجراءات العزلة.

ربما ظن البعض أن ذلك مستحيل، لكنه ممكن لو حضر المدعوون في سياراتهم وبقوا داخلها.

كان العروسان يجلسان أمام بناية حكومية صباح الأحد في بوتراجيا جنوبي العاصمة كوالا لمبور، بينما تهادت سيارات المدعوين عبر الموقع، ونوافذها مغلقة، في حين شاهد المدعوون حفلة الزواج عن بعد.

لا يبدو هذا عرسا اعتياديا، لكن العروسين، تينغكو محمد حافظ وعروسه أوكين ألاجيا ليسا شخصين عاديين.

صدر الصورة، facebook.com/officialkunan التعليق على الصورة، شارك في الاحتفال آلاف المدعووين

تطلب مرور 10 آلاف شخص بسياراتهم ثلاث ساعات، وقد حصلوا على أكثر من مجرد تلويح العروسين لهم، إذ قدمت لهم وجبة عشاء مع مراعاة التباعد الاجتماعي، والتقطوا الوجبات المعدة سلفا عبر نوافذ السيارات، حسب وسائل الإعلام الماليزية.

وجاء الاحتفال بعد يوم واحد من إدانة والد العريس، السياسي، بتهمة فساد يتعلق بمبلغ نصف مليون دولار والحكم عليه بغرامة وسنة سجن.

وتحوض ماليزيا الآن معركة مع موجة جديدة لوباء كورونا .