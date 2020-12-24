بريكست: اتفاق للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات ماراثونية

صدر الصورة، Reuters

توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للتجارة بينهما بعد خروج المملكة من الاتحاد في نهاية الشهر الحالي.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية واجهت عقبات كادت تؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، ما أثار مخاوف قوية من اضطراب كبير في التجارة بين الجانبين.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق الجديد في الأول ن شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وسيتحدث رئيس الوزراء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر الهاتف للتوقيع على الصفقة.

وسيعقد جونسون مؤتمرا صحفيا في داونينج ستريت للإعلان عن ذلك.

وكان هذا الإعلان متوقعا في وقت سابق، لكنه تأخر، بينما تتواصل المفاوضات النهائية بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، لراديو آر تي إي، إنه كان هناك "نوع من العوائق في اللحظة الأخيرة" بشأن الشروط الدقيقة لاتفاقية حصص الصيد، لكن التوصل إلى اتفاق قد تم.

وسينهي الاتفاق احتمال قيام الجانبين بفرض ضرائب استيراد واسعة النطاق - التعريفات الجمركية - على سلع بعضهما البعض اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني، مما قد يؤثر على الأسعار.

وقالت لورا كوينزبرج، محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، إن جونسون وفون دير لاين تحدثا أربع مرات يوم الأربعاء للتوصل إلى اتفاق "يتجاوز الخط".