فيروس كورونا: الولايات المتحدة تُلزم المسافرين من بريطانيا بإثبات خلوهم من كوفيد-19

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سيتعين على المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة من بريطانيا الخضوع لاختبارات تثبت خلوهم من مرض كوفيد-19، خلال 72 ساعة قبل موعد إقلاع رحلاتهم، وذلك وسط حالة قلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وبدءا من 28 ديسمبر/ كانون الأول، سيكون لزاما على المسافرين من المملكة المتحدة تسليم خطوط الطيران التي يسافرون على متنها نتائج اختبارات تثبت خلوهم من المرض.

وأدت السلالة الجديدة، التي ظهرت في بريطانيا، إلى إغلاق بلدان أخرى حدودها أمام الرحلات الجوية من المملكة المتحدة.

لكن الانتشار السريع للسلالة الجديدة أدى أيضا إلى فرض قواعد أكثر صرامة داخل المملكة المتحدة، بما في ذلك حظر سفر العديد من البريطانيين إلى الخارج.

وكانت شركات الطيران الأمريكية قلصت على نحو كبير عدد رحلاتها إلى المملكة المتحدة وأوروبا، بعدما تم تعليق دخول معظم المواطنين الأجانب في بداية انتشار الوباء.

ويقول مسؤولون بمجال الصحة إنه ليس ثمة دليل على أن السلالة الجديدة أشد فتكا مقارنة بالسلالات السابقة، أو أنها تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاحات.

بيد أنه اتضح أن السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتشار بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

ويأتي قرار هيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، بفرض إجراء الاختبارات، بعدما قررت مدينة نيويورك إلزام المسافرين الواصلين من الخارج بالخضوع للحجر الصحي، بسبب السلالة الجديدة من الفيروس.

وقالت الهيئة الأمريكية إنه يجب ثبوت خلو المسافرين من الفيروس، سواء عن طريق اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) أو اختبار المستضدات.

ومنذ يوم الخميس، أصبح لزاما على المسافرين من بريطانيا إلى الولايات المتحدة على متن رحلات خطوط دلتا ايرلاينز وفيرجن اتلانتيك أن يثبتوا خلوهم من الفيروس عبر اختبار جرى قبل 72 ساعة من موعد الإقلاع.

ومن المقرر أن تبدأ شركة يونايتد ايرلاينز تطبيق قواعد مماثلة اعتبارا من يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول.

ومع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس بسرعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، شددت السلطات القواعد المخصصة لمواجهة الوباء في شتى أرجاء المملكة المتحدة.

وفي هذا الإطار، سيصبح أكثر من 48 مليون شخص - 85 في المئة من السكان - خاضعين لأشد فئتين من القواعد بعد 26 ديسمبر/ كانون الأول.