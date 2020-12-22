محكمة تركية تقضي بسجن نائبة كردية سابقة 22 عاما بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان ليلى جوفين بعد الحكم الغيابي عليها بالسجن 22 سنة

قضت محكمة تركية بالسجن 22 عاما في حق أحد رموز المعارضة الكردية لإدانتها في تهم بالإرهاب.

وواجهت جوفين، عضوة حزب الشعوب الديمقراطي، في هذه القضية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

ورُفعت الحصانة البرلمانية عن العضوة السابقة بالبرلمان التركي في يونيو/ حزيران الماضي بعد إسقاط عضويتها. ولم تكن ليلى في قاعة المحكمة أثناء النطق بالحكم، لكن مذكرة اعتقال صدرت في حقها، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إنه سوف يستأنف على هذا الحكم.

ووصف حكم المحكمة التركية بأنه "عدوان على جميع الأكراد والمعارضة بكل أطيافها".

وكانت ليلى جولين، 56 سنة، عضوة في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي وقيادية في المجلس الديمقراطي الاجتماعي، وهو مجلس يضم نوابًا من منظمات المجتمع المدني، وأعضاء في أحزاب سياسية، ومحامين.

وتتهم الحكومة في أنقرة هذا المجلس بأنه على علاقة بحزب العمل الكردستاني المسلح المسؤول عن هجمات دامية شهدتها تركيا منذ أكثر من 30 سنة.

واعتقلت الشرطة التركية جوفين يف 2018 بعد تصريحات هامة أدلت بها عن العملية العسكرية التركية في مدينة عفرين شمالي سوريا المعروفة باسم "غصن الزيتون". ووصفت ليلى الهجوم على الجماعة الكردية المسلحة السورية بأنه "غزو".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جرد البرلمان التركي جوفين من حصانتها البرلمانية وأسقط عنها العضوية في يونيو/ حزيران الماضي

ودخلت عضوة البرلمان التركي السابقة في إضراب عن الطعام أثناء احتجازها احتجاجا على الأوضاع المعيشية داخل السجن الذي أوجع فيه عبد الله أوغلان، زعيم حزب العمل الكردستاني، المحبوس في سجن شديد الحراسة في تركيا منذ عام 1999.

وبعد 80 يومًا من الإضراب عن الطعام، قضت محكمة تركية بإطلاق سراحها بتدابير احترازية.

ولا يتضح في الوقت الحالي مكان تواجد عضوة البرلمان التركي المعزولة، لكن مصادر في الشرطة التركية قالت لوكالة الأنباء الفرنسية، فرانسبرس، إن قوات الأمن اعتقلتها أثناء وجودها في منزل أحد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة دياربكر ذات الأغلبية الكردية، ومن ثم أُخذت إلى السجن.

ووصف حزب الشعوب الديمقراطي جوفين بأنها "المناضلة التي كرست نفسها للسلام حتى أصبحت نُصُبًا للشرف".