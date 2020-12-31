عام 2020: أحداث سنحمل آثارها معنا إلى الأعوام المقبلة

تفصلنا ساعات عن نهاية عام 2020، العام الذي بدا مختلفا عن الأعوام السابقة، بعد أن شهد تفشي وباء كوفيد-19 الذي طبع معظم أحداث العام بطابعه وترك آثارا كارثية على الاقتصادات العالمية وقيودا على حركة الناس والعلاقات بينهم وسفرهم وتنقلهم بين البلدان.

كما شهد تصاعد التوترات في أكثر من بقعة في العالم وكوارث طبيعية. وشهدت المنطقة العربية فيه رحيل بعض أبرز زعمائها وموجة اتفاقات سلام وتطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

ونحن نودع عام 2020، سنستعرض هنا بعضا من أبرز أحداث العام في صور، وبحسب التسلسل الزمني:

اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني

في 3 يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية على موقع قريب من مطار بغداد، بأمر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومرافقيه.

وخرج مئات الآلاف من الإيرانيين في مسيرات احتجاجية على ما فعلته الولايات المتحدة متوعدين إياها بالانتقام.

وقالت الولايات المتحدة إن الهدف من عملية قتل سليماني كان "لمنع إيران من شن هجمات وشيكة"، لكن واشنطن لم تقدم أي أدلة على وجود خطط لشن تلك الهجمات المستقبلية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان سليماني بنظر بعض المراقبين رجل إيران القوي

صدر الصورة، Majid Saeedi التعليق على الصورة، تشييع جنازة الجنرال قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية، طهران في 6 يناير/كانون الثاني 2020

سقوط طائرة ركاب أوكرانية

في 8 يناير/كانون الثاني، تحطمت طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها من العاصمة الإيرانية طهران، وكشفت التحقيقات أن الطائرة قد أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ أثناء تنفيذ الجيش الإيراني عملية إطلاق صواريخ استهدفت قاعدة أمريكية في العراق انتقاماً لمقتل الجنرال سليماني.

وقُتل جميع الركاب على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا، وهم من جنسيات مختلفة.

واعترفت إيران بأن طائرة البوينغ الأوكرانية قد أُسقطت جراء خطأ بشري و"بغير قصد"، بعد أيام من إصرارها على نفي ضلوعها بإسقاط الطائرة وتكاثر الأدلة المؤيدة لهذه الفرضية.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، بقايا الطائرة الأوكرانية المحطمة التي أسقطها الجيش الإيراني عن طريق الخطأ

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مات جميع الركاب وأعضاء الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة

حرائق غابات أستراليا: الأسوء على الإطلاق

أدت درجات الحرارة المرتفعة واستمرار موجة الجفاف في أستراليا إلى انتشار موجة حرائق غير مسبوقة في البلاد، مما أدى إلى مقتل 24 شخصاً ونفوق ملايين الحيوانات.

وظلت الحرائق مشتعلة منذ سبتمبر/أيلول 2019، لكنها اتسعت وشملت مساحات أكبر في يناير/كانون الثاني من عام 2020، مما أدى إلى إخلاء مدن بكاملها. ولم تفلح جهود السلطات في السيطرة عليها. وأتت الحرائق على حوالي 60 ألف كيلومتر مربع من الغابات والأحراش والحدائق مخلفة أضراراً جسيمة.

صدر الصورة، Matthew Abbott / New York Times / Redux / eyevine التعليق على الصورة، أدت الحرائق إلى نفوق ملايين الحيوانات

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، حصان يفر هارباً من الحرائق المشتعلة في غابات أستراليا

تفشي فيروس كورونا

في 11 يناير/كانون الثاني، أعلنت الصين عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا. وقد أعقب ذلك انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم خلال أشهر فقط، مما أدى إلى فرض الإغلاق العام في معظم أنحاء العالم للحد من انتشار الفيروس.

وأصيب بوباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، أكثر من 768 مليون و 360 ألف شخصاً حول العالم. كما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من مليون و693 ألف شخصاً حول العالم والأعداد في تزايد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، طاقم طبي يقدم الرعاية لمريضة مصابة بكوفيد 10 في مدينة ووهان الصينية

وعلى الرغم من أن الفيروس بدأ من مدينة ووهان في الصين، إلا أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا تتصدر العالم من حيث عدد الحالات المصابة.

وجراء تفشي فيروس كورونا بسرعة حول العالم، بدأت عدة دول أوروبية بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإغلاق العام، بدءاً من شهر آذار /مارس وحتى الوقت الحالي.

وفرضت عدة دول قيوداً على السفر والعمل واللقاءات الاجتماعية. وخسرت الشركات التجارية ملايين الدولارات والكثير من الناس وظائفهم ، وبات الكثير من النشاطات افتراضيا يجري على الإنترنت، في مختلف النواحي كالتسوق أو التدريس أو الاستشارات الطبية وغيرها من مجالات الحياة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، معلم يصور نفسه بهاتفه الذكي وهو يشرح الدرس لطلابه الذين باتوا يتعلمون عن بعد في منازلهم

صدر الصورة، Matthew Williams-Ellis التعليق على الصورة، باتت شوارع العاصمة البريطانية لندن خالية من البشر في ظل الإغلاق العام

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

في 12 يناير/كانون الثاني، توفي السلطان قابوس، أطول الزعماء العرب حكما، عن عمر ناهز 79 عاما.

ووضع قابوس سلطنة عمان على طريق التطور، بعدما تولى الحكم في عام 1970، إثر انقلاب سلمي على والده.

ولم يكن لقابوس وريث، كما لم يُعلن قبل وفاته عن تسمية خليفة له. وكان أمام مجلس العائلة ثلاثة أيام لاختيار سلطان جديد. ولكن الذي حدث هو أن العائلة ارتأت فجأة أن تفتح ظرفاً مختوماً كتب فيه السلطان سراً اسم الشخص الذي يريد أن يخلفه.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حكم السلطان قابوس عمان لنحو 50 عاماً

وقد أدى ابن عمه، هيثم بن طارق آل سعيد، القسم خليفة له.

وأثنى كثيرون على سياسة سلطنة عُمان تحت حكم السلطان الراحل التي اتسمت بالحياد "الإيجابي"، برأي البعض، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولعب دور الوسيط في النزاعات بين كثير من دول المنطقة.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أصبح هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان بعد رحيل السلطان قابوس

الأمير هاري والتخلي عن المهام الملكية

في قرار مفاجئ، أعرب الأمير هاري، دوق ساسكس وثاني أبناء ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، عن رغبته في التخلي بشكل كامل عن مهامه الملكية.

وقد أثار قراره المفاجئ صدمة وجدلاً في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية لأنها خطوة نادرة الحدوث ضمن تقاليد الأسر الملكية.

وحدد قصر باكنغهام الملكي في بريطانيا التغييرات التي طرأت على دوري الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، بعد أعلانهما رغبتهما في التخلي عن مهامهما الرسمية.

وسيتوقف الزوجان عن استعمال الألقاب الملكية، ولن يتلقيا أي حصة من المال العام. وسيتخلى هاري أيضا عن مناصبه العسكرية، كما سيعيد المبلغ الذي دُفع من المال العام لتهيئة مقر إقامته، ويبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهتهما، قال الزوجان إنهما سيواصلان الدفاع عن قيم الملكة، ولكنهما يسعيان إلى الاستقلالية المالية.

صدر الصورة، Chris Jackson التعليق على الصورة، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليا عن مهامهما الملكية

رحيل الرئيس المصري حسني مبارك

في 25 فبراير/شباط، توفي الرئيس المصري حسني مبارك في أعقاب عملية جراحية أجريت لاستئصال ورم من معدته.

وأمضى حسني مبارك قرابة 30 عاما في الحكم، وهي الأطول في حكم مصر منذ نهاية الملكية في عام 1952.

وقد أصبح مبارك رئيساً للبلاد في عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، وأعيد انتخابه في استفتاءات شعبية عليه كمرشح أوحد في أعوام 1987، و1993 و1999.

صدر الصورة، Sean Gallup التعليق على الصورة، حكم مبارك مصر قرابة 30 عاماً

تنحى مبارك عن السلطة يوم 11 فبراير/ شباط عام 2011، تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما، وبمباركة من الجيش الذي قالت مزاعم حينها إنه كان يخشى من توريث الحكم لنجل مبارك، جمال.

ومثل مبارك بعد إزاحته عن السلطة أمام القضاء عدة مرات، بعد توجيه تهم إليه بعضها يتعلق بقتل المتظاهرين وبعضها بتهم فساد. وقد حصل مبارك على أحكام بالبراءة من جميع التهم، عدا تهمة واحدة، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد مالي تتعلق ببناء قصور رئاسية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تولى مبارك منصب نائب رئيس الجمهورية، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تولى منصب الرئيس في أعقاب اغتيال السادات، في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.

اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان

في 29 فبراير/شباط، أبرمت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان في أفغانستان، تنسحب القوات الأمريكية بموجب الاتفاق من أفغانستان، خلال 14 شهراً، بعد 20 عاماً من الحرب، بشرط إيفاء حركة طالبان بالتزاماتها التي وقعت عليها في العاصمة القطرية الدوحة. وجاء الإعلان في بيان أمريكي أفغاني مشترك صدر في العاصمة الأفغانية، كابول.

وأعلن البنتاغون عن سحب حوالى 2000 جندي أمريكي من افغانستان بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2021. وسيبقى في البلاد 2500 من عناصر القوات الأمريكية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال متحدث باسم طالبان لبي بي سي إن من المبشر أن الفرقاء الأفغان كانوا يتحدثون بدلا من أن يتشاجروا

احتجاجات "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة

في 25 أيار/مايو، أشعلت وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقية، في ولاية مينيابوليس أثناء محاولة ضباط أمريكيين بيض اعتقاله، مظاهرات واحتجاجات ضد العنصرية تجاوزت شرارتها القارة الأمريكية.

ولم تشعل العبارة التي كان جورج فلويد يكررها بصعوبة "لا أستطيع التنفس" بينما يجثو ضابط بركبته على رقبته، مسيرات واحتجاجات ضد العنصرية في الولايات الأمريكية فحسب، بل انتقلت إلى أوروبا وأستراليا، وقادت إلى خروج العديد في مظاهرات اتسمت بالسلمية تارة والعنف تارة أخرى.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سيارة شرطة تحترق في ولاية جورجيا أثناء احتجاجات حركة "حياة السود مهمة"

صدر الصورة، Darnella Frazier التعليق على الصورة، صورة تظهر شرطياً أمريكياً يثبت جورج فلويد على الأرض بركبته

انفجار مدمر في بيروت

في الرابع من أغسطس/آب، شهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما وقع في مرحلتين في أحد عنابر الخزن في المرفأ الذي كان يضم شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم سبق مصادرتها من سفينة رست في المرفأ.

وخلف الانفجار حفرة عرضها 140 مترا وقد امتلأت بمياه البحر ومشهد دمار كبير في المرفأ والأحياء القريبة منه. وسويت المستودعات وصوامع الحبوب بالأرض. كما انهارت الأبنية والمنازل المحيطة بموقع الانفجار وقتل نحو 140 شخصاً وأصيب المئات بجروح.

وأظهرت صور الأقمار الأصطناعية مشهد دمار مروع في منطقة الميناء وتبدو إحدى السفن فيها قد قذفت خارج مياه البحر لتسقط على الرصيف من شدة عصف الانفجار.

وبعد مرور أقل من أسبوع، أعلن رئيس الوزراء اللبناني استقالة حكومته على خلفية التداعيات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الانفجار.

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

في 29 سبتمبر/أيلول، توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً، في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد صراع طويل مع المرض.

وتسلم أمير الكويت، مقاليد الحكم في البلاد الغنية بالنفط في يناير/ كانون الثاني 2006 واستمر حكمه أكثر من 16 عاماً كما قاد السياسة الخارجية للبلاد أكثر من خمسين عاماً.

وكان ينظر إلى الأمير الراحل على أنّه مهندس السياسة الخارجية الحديثة لدولة الكويت. فخلال عمله على رأس وزارة الخارجية لأربعة عقود، نسج علاقات وطيدة مع الغرب، وخصوصا مع الولايات المتحدة التي قادت الحملة العسكرية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991.

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، وُصف الأمير الراحل بأنه مهندس السياسة الخارجية لدولة الكويت، إذ ظل وزيرا للخارجية نحو 4 عقود

وسعى الشيخ صباح خلال تلك الفترة إلى الحفاظ على توازن علاقات بلاده مع جيرانه، حيث أقام علاقات وثيقة مع السعودية وأعاد بناء العلاقات مع العراق وأبقى باب الحوار مفتوحاً مع إيران.

كما ساهم الشيخ صباح في رأب الصدع في عدة أزمات، أبرزها الأزمة اليمنية والحرب العراقية الإيرانية، مما أثرى تجربته الشخصية وجعله وسيطا مقبولا لدى معظم الفرقاء.

قطع رأس مدرس فرنسي عرض رسوما مسيئة للنبي محمد

تلقى المدرس الفرنسي، صاموئيل باتي، الذي قطع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس، عدة تهديدات بالقتل على مدى أيام قبل وقوع الجريمة، وذلك بعد أن عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد من مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

ووقع الحادث بالتزامن مع محاكمة كانت تجري في باريس لمتهمين بالهجوم على مجلة شارلي إيبدو الساخرة، عام 2015، بعد نشرها رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

وقال الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون حينها إن هذا الحادث يحمل بصمات "هجوم إرهابي إسلامي"، مضيفا أن الضحية "قُتل لأنه درّس حرية التعبير لطلابه"، الأمر الذي أثار احتجاجات ومواقف رسمية في بعض الدول الإسلامية؛ ومن بينها تركيا التي دعا رئيسها إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

التعليق على الصورة، القاتل طلب من التلاميذ تحديد هوية المعلم الذى عرض الصور المسئية للنبي قبل تتبعه و قتله

قتال في ناغورنو كاراباخ

في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، اندلع القتال مجددا بين القوات الأرمينية والأذربيجانية جراء الخلاف على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.

وقد تجاوز القتال الذي اندلع بين الجانبين في حجمه وسعة نطاقه، التصعيدات الدورية التي كانت تحدث في السنوات الأخيرة؛ إذ شمل استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيرة.

ويبدو أن القتال قد اندلع إثر محاولة القوات الأذربيجانية استعادة السيطرة على مناطق سبق أن احتلتها القوات الأرمينية في حرب كاراباخ في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي. التي أسفرت عن نزوح مئات الآلاف من الأذريين عن ديارهم في هذه المناطق في الفترة بين 1992 و 1994.

وأعقب التصعيد الأخير عاما من التوتر - تميز بمواجهة دبلوماسية تمسك فيها كلا الطرفين بمواقفهما، وتبادلا استخدام لغة عدوانية في الأعمال الدعائية بينهما، فضلا عن اشتباكات في شهر يوليو/ تموز في منطقة إلى الشمال من الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان.

وبعد ستة أسابيع من القتال وقع الطرفان عبر وساطة روسية اتفاقا لإنهاء الصراع المسلح الدائر حول إقليم ناغورنو كاراباخ.

وقد تمكنت القوات الأذربيجانية من السيطرة على أراض في الإقليم المتنازع عليه من بينها مدينة شوشا المهمة.

صدر الصورة، KAREN MINASYAN التعليق على الصورة، بعد الاتفاق على تسليم إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، قام سكانه الأرمن بحرق منازلهم قبل تسليمها إلى آذربيجان

ولم يتضح عدد الذين قضوا جراء القتال، ولكن الجانبين نفيا أن يكونا استهدفا مدنيين، وتبادلا الاتهامات باستهدافهم.

وتقول السلطات (الأرمينية) في ناغورنو كاراباخ إن 1200 من عسكرييها تقريبا قتلوا وإن أعدادا من المدنيين قتلوا وأصيبوا أيضا.ولم تنشر أذربيجان أي أرقام عن الخسائر التي منيت بها قواتها في القتال، الأمر الذي يثير تكهنات بأنها قد تكون عالية.

وكان الرئيس الروسي قد قال حينها إن القتال أسفر عن مقتل 5 آلاف إنسان تقريبا.

جو بايدن يهزم منافسه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية

بعد أيام من إدلاء الناخبين بأصواتهم وانتظار النتائج بفارغ الصبر، أعلن عن فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط اتهامات من ترامب وأنصاره للديمقراطيين بتزوير الانتخابات انعكست في سلسلة من الطعون القضائية التي رفعها فريق ترامب القانوني، وقد رفض معظمها لعدم تقديم أدلة.

صدر الصورة، JIM WATSON التعليق على الصورة، جو بايدن يفوز برئاسة الولايات المتحدة وسط اتهامات ترامب لحزبه بالتزوير في الانتخابات دون تقديم أدلة. نوفمبر 2020

الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي

في الرابع من نوفمبر / تشرين الثاني اندلع قتال في إقليم تيغراي الإثيوبي بين الجيش وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، وأدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين إلى السودان المجاور.

وتتهم كل من الحكومة في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي، بعضهما البعض بالمسؤولية عن بدء الصراع.

وتصاعد الخلاف بين الجانبين في سبتمبر/أيلول، عندما أجرى إقليم تيغراي انتخابات محلية متحديا الحظر المفروض على الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بسبب وباء فيروس كورونا، ورد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على ذلك بوصف التصويت بأنه غير قانوني، إلا أن التيغريين يقولون إن آبي يريد البقاء في السلطة لمدة أطول بذريعة تفشي فيروس كورونا.

وقد أعلن أحمد عن هجوم عسكري على الإقليم بعد اتهامه قوات تيغراي بالهجوم والاستيلاء على قاعدة عسكرية في ميكيلي، عاصمة الإقليم، وهي تهمة تنفيها قوات تيغراي.

وتتهم جبهة تحرير شعب تيغراي القوات الإثيوبية التي دخلت عاصمة الإقليم بقتل مدنيين كما تتهم قوات إريتريا المجاورة للإقليم بالمشاركة في القتال.

وفرضت حكومة آبي قيوداً شديدة لمنع وصول وسائل الإعلام ووكالات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان إلى تيغراي، مما يجعل من الصعب التحقق من التقارير أو التحقيق في مزاعم الفظائع المرتكبة ضد جميع أطراف النزاع.

صدر الصورة، Getty Images

التطبيع مع إسرائيل

انضم المغرب إلى قائمة الدول العربي التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل ليصبح مجمل عدد الدول العربية التي تمتلك علاقات مع إسرائيل ست دول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 10 ديسمبر/كانون الأول، أن المغرب أصبح الدولة العربية الرابعة التي طبعت في عام 2020 علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

إذ وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين في البيت الأبيض اتفاقي سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، في أعقاب موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت مصر أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979، ثم لحقها الأردن عام 1994.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية في القصر الملكي في الرباط لبدء أول الرحلات التجارية المباشرة بين البلدين في 22 ديسمبر /كانون الأول 2020

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسطان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان (اليمين) ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني (اليسار) أثناء مراسم التوقيع على اتفاقيات "تطبيع العلاقات" التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة ، 15 سبتمبر/أيلول 2020.

سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا

تزايد عدد الإصابات ببريطانيا بفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وقد أعلنت السلطات البريطانية أن سبب ذلك يرجع إلى سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارأ.

وأشارت إلى أن السلالة الجديدة اكتُشفت للمرة الأولى في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول في عينة أخذت في سبتمبر/ أيلول.

وقد أدى الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا الجديدة إلى رفع مستوى القيود المفروضة على الاختلاط بين ملايين البشر في وقت كانوا يستعدون فيه للاحتفال بأعياد الميلاد (الكريسماس).

ودفع الوضع الجديد عشرات الدول إلى حظر السفر من وإلى بريطانيا التي فرضت سلطاتُها إجراءات إغلاق وتباعد اجتماعي مشددة لمكافحة تفشي الفيروس.

ويرى مسؤولو الصحة في بريطانيا أن هذه السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار من السلالة الأولى، ورغم أن الأمور ما زالت في بداياتها، إلا أن الغموض يكتنفها وتثير قائمة طويلة من الأسئلة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رغم التصديق على عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19) إلا أن إجراءات الإغلاق ما زالت سارية في العديد من دول العالم.

ظاهرة اقتران كوكبي المشتري وزحل التي تحدث مرة واحدة في العمر

في حدث فلكي نادر يرى مرة واحدة في العمر، التقى في 21 ديسمبر/كانون الأول أكبر كوكبين في المنظومة الشمسية/ المشتري وزحل، وسط سماء صافية ليبدوان وكأنهما كوكبا واحدا في ما يعرف بظاهرة الاقتران العظيم التي تتزامن مع الانقلاب الشتوي.

ويحدث الاقتران العظيم حين يتقاطع مسارا الكوكبين ويصبحان قريبين من بعضهما البعض لدرجة أنهما يظهران في السماء كما لو أنهما يتلامسان، فيعطيان الانطباع بأنهما مندمجان ويسطعان ككوكب واحد.

صدر الصورة، Anthony Murphy/Mythical Ireland التعليق على الصورة، المشتري وزحل كما يظهران في صورة التقطت منتصف الشهر الجاري في مقاطعة ميث بأيرلندا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، باستخدام منظار أو تلسكوب صغير يمكنك رؤية أقمار المشتري الكبرى

ويحدث اقتران المشتري وزحل مرة كل 19.6 سنة تقريبا، "غير أن هذه المرة تحمل خصوصية، لأن اقتران 2020 هو الأقرب منذ أوائل القرن السابع عشر.

وسيقترب المشتري وزحل مرة بمثل هذا القرب مرة أخرى في عام 2080، ولكن بحسب الرابطة الفلكية سيكون "من الصعب جدا رؤية ذلك لأنهما سيكونان في شفق الفجر".