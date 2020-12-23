دونالد ترامب يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون الدفاع

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترامب قال إن مشروع قانون الدفاع بمثابة "هدية للصين وروسيا"

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، الذي يتضمن موازنة بقيمة 740 مليار دولار وأقره الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويعترض ترامب على نصوص في مشروع القانون تحد من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وأوروبا، وتزيل أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد العسكرية.

وأقر المشرعون الأمريكيون التشريع بأغلبية كبيرة، ويمكنهم تجاوز اعتراض الرئيس عليه.

وتحتاج التشريعات التي يقرها الكونغرس إلى توقيع الرئيس لتصبح قانونا. وفي حالات نادرة، قد يختار الرئيس استخدام حق النقض ضد التشريع بسبب بعض الخلافات السياسية.

ويمكن للمشرعين تجاوز الفيتو الرئاسي عن طريق حشد ثلثي الأصوات في غرفتي الكونغرس، ما يسمح لمشروع القانون بأن يصبح قانونا على أي حال.

وإذا لم يتجاوز الكونغرس فيتو ترامب في هذه الحالة، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ 60 عاما، التي لا يصبح فيها مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني قانونا.

"هدية للصين وروسيا"

ووصف ترامب التشريع الذي جاء في 4500 صفحة بأنه "هدية للصين وروسيا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لطالما انتقد الرئيس ترامب التدخلات العسكرية الأمريكية لكونها مكلفة وغير فعالة

وقال في بيان "لسوء الحظ، فشل مشروع القانون في تضمين تدابير الأمن القومي الحاسمة، وتضمن أحكاما لا تحترم قدامى محاربينا وتاريخ جيشنا، ويتعارض مع الجهود التي تبذلها حكومتي لوضع أمريكا في المرتبة الأولى في إجراءات الأمن القومي والسياسة الخارجية".

وقال ترامب أيضا إن إجراءات مشروع القانون للحد من إعادة القوات إلى الوطن لم تكن "هذه سياسة سيئة فحسب، بل إنها غير دستورية".

وقبيل استخدام حق النقض الأربعاء، حذر بعض مستشاري الرئيس المنتهية ولايته من استخدم الفيتو ضد مشروع القانون، حيث من المتوقع أن ينقضه الكونغرس.

واستخدم ترامب حق النقض ضد ثمانية مشاريع قوانين، أُيدت جميعها بدعم من زملائه الجمهوريين في الكونغرس.

ومن المقرر أن يغادر ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، ليتولى الديمقراطي جو بايدن الرئاسة.

ويحدد مشروع قانون الدفاع سياسة البنتاغون. كما أنه يحدد القرارات التي تؤثر على نشر القوات وتدابير أمنية الأخرى.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، واحدا من بين كثيرين من حزب الرئيس الذين دافعوا عن مشروع القانون حتى عندما هدد ترامب برفضه.

وعلى الرغم من أن ماكونيل كان حليفا قويا للرئيس خلال فترة ولايته، قال النائب المخضرم إن التشريع السنوي يجب أن يمر.

واتفق ماكونيل مع زعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي، تشاك شومر، بالفعل على إجراء تصويت جديد الأسبوع المقبل.

وكتب شومر في تغريدة على تويتر: "لقد استخدم دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) فقط ضد زيادة رواتب جنودنا حتى يتمكن من الدفاع عن القتلى من خونة الكونفدرالية"، مضيفا "الديمقراطيون سيصوتون لتمريره".