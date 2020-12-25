انفجار "متعمد" بمدينة ناشفيل الأمريكية

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هز انفجار مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية في صبيحة عيد الميلاد، في حادث تقول الشرطة إنه متعمد.

وقالت خدمة الإطفاء إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، لكن لا يُعتقد أن إصابة أي منهم خطيرة.

وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع في سماء وسط المدينة بعد الانفجار الذي حدث في نحو الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش).

وتوجه محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي اي) ومحققون من "مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" إلى موقع الحادث.

صدر الصورة، EPA/NASHVILLE POLICE DEPARTMENT

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي، عُقد في عجالة، إن السلطات تلقت تقارير عن إطلاق نار في حدود الساعة السادسة. وحين توجه فريق المتفجرات إلى الموقع، وجد الضباط شاحنة صغيرة مثيرة للشبهات. وبعد فترة وجيزة، انفجرت الشاحنة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بداخل الشاحنة أفراد حين انفجرت، بحسب الشرطة.

وأظهرت صور من موقع الانفجار نوافذ مهشمة وأشجارا على الأرض.