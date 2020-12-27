لقاح فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يبدأ حملة تطعيم واسعة ضد كوفيد-19

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بدء عملية إيصال اللقاح إلى دول الاتحاد الأوروبي

يبدأ الاتحاد الأوروبي حملة منسقة للتطعيم ضد وباء كوفيد-19، في خطوة وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية بأنها "مظهر مؤثر للوحدة الأوروبية".

وقالت أورسولا فون در لين السبت إن لقاح فايزر-بيونتيك وصل إلى الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي.

وبدأت بعض البلدان حملة التطعيم السبت، حيث قالت إنها لا ترغب في الانتظار ليوم آخر.

وسجلت دول الاتحاد الأوروبي إجمالي 335 ألف حالة وفاة بسبب المرض. وقد أصيب أكثر من 14 مليون شخص بالعدوى، وفرضت إجراءات إغلاق صارمة حاليا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد تقريبا.

ويأتي إطلاق حملة التطعيم في وقت كشف فيه النقاب عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في عدة دول أوروبية.

وأدت أخبار انتشار السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من بعض البلدان.

ما هي آخر أخبار حملة التطعيم؟

تبدأ حملة التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي بعد أن أصدرت وكالة الدواء الأوروبية والمفوضية الأوروبية ترخيصا لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك.

وقد وقع الاتحاد الأوروبي عقدا للحصول على ملياري جرعة لقاح من عدد من شركات الأدوية.

صدر الصورة، Reuters

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر السبت "اليوم نبدأ في طي صفحة سنة قاسية. لقد وصل اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى دول الاتحاد الأوروبي. ستبدأ حملة التطعيم غدا في جميع دول الاتحاد الأوروبي. تشهد دول الاتحاد لحظات وحدة مأثرة. التطعيم هو الأسلوب طويل الأمد للتخلص من الوباء".

وقال وزير الصحة الألماني يان سبان السبت " هذه رسالة عيد سعيدة. في هذه اللحظات تمضي شاحنات تحمل اللقاح في طرقات أوروبا بما فيها ألمانيا بجميع أنحائها. وستصل كميات إضافية بعد يومين. هذا اللقاح خطوة أساسية لهزيمة الوباء وعودتنا إلى حياتنا".

وحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مواطني إيطاليا على الحصول على اللقاح، وقال "سنستعيد حريتنا، سنكون قادرين على العناق مرة أخرى".

وقرر العاملون في القطاع الصحي في شمال شرقي ألمانيا عدم الانتظار ليوم الأحد، حيث بدأوا تطعيم المسنين في مركز للمسنين في هالبرستادت.

وفي المجر كان أول من حصل على القاح طبيب في مستشفى "ديل بست" في العاصمة بودابست، حسب وكالة الأنباء الرسمية.