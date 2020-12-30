انهيار أرضي يدفن منازل قرية في النرويج

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أسفر انهيار أرضي في قرية في النرويج عن إصابة عشرة أشخاص وفقدان 21 إضافة إلى دفن عدد من المنازل.

وأخلت السلطات في المنطقة 500 شخص من قرية غيردريم التي تقع على بعد 25 كيلو مترا من العاصمة أوسلو.

وقالت تقارير إن أحد المصابين جراء الحادث حالته خطيرة.

وقال روجر بيترسون، قائد عمليات الشرطة المحلية: "تعتبر الشرطة ما حدث كارثة".

وأضاف: "هناك تقارير درامية والموقف خطير"، مؤكدا أن هناك من اتصلوا بالشرطة وأخبروا الشرطة أن منازلهم بالكامل تتحرك من أماكنها.

وأشارت بلاغات إلى أن الكثير من الناس عالقون، لكن بعضهم تمكن من الاتصال عبر الهاتف بأقاربهم لطلب المساعدة.

وقال بيان صدر عن شرطة المنطقة بشأن المفقودين: "لا نعلم ما إذا كان هؤلاء في منطقة الانهيار الأرضي أم بعيدا عنها لقضاء العطلات أو لأي سبب آخر ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة".

ونشرت إرنا سلوبرغ، رئيسة وزراء النرويج، رسالة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "من المؤسف أن نرى ما فعلته قوى الطبيعة من تدمير غيردريم".