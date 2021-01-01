فيروس كورونا: فتى في الثامنة قرأ 50 كتابا خلال الإغلاق يؤلف كتابه الخاص

صدر الصورة، Daxa Kumar التعليق على الصورة، قال الفتى كومار إنه يريد تحفيز الأطفال في مثل سنه

ميلان كومار، فتى في الثامنة، ألف كتابه الخاص عن وباء كورونا، بعد أن حظي بإطراء دوقة كورنوول بسبب مشاركته في ماراثون المطالعة وقراءته 50 كتابا خلال فترة الإغلاق.

وقد نشر كومار كتابه الذي يحمل عنوان " لنتعرف على أعياد الميلاد في ظل كوفيد"، عن فتى يقوم بنشر أفراح الأعياد خلال الوباء.

وستذهب عائدات مبيعات الكتاب إلى "الصندوق الوطني لتعلم القراءة والكتابة"، وقد حظيت جهوده من أجل جمع التبرعات بإطراء رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال ميلان إن "هذا شرف عظيم"، وأضاف أنه استوحى فكرة الكتاب بعد أن تمكن من قراءة 50 كتابا في ثلاثة أشهر خلال فترة الإغلاق الأولى.

وتلقى رسالة من زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، دوقة كورنوول، كاميلا، تهنئه على "الإنجاز الرائع"، كما منحه رئيس الوزراء جائزة "نقاط الضوء" التي تعطى للمتطوعين المميزين الذين يحدثون تغييرا في مجتمعاتهم.

وقال ميلان الذي تمكن من جمع 3 آلاف جنيه حتى الآن: "أحس بالفخر لأني أحدثت تغييرا إيجابيا في حياة أطفال آخرين طالهم وباء كوفيد-19، لأن القراءة تحفز الصحة والسلامة العامة".