انتخابات الإعادة في جورجيا: بايدن وترامب يحشدان الناخبين قبيل الاقتراع

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حث الرئيس دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن الناخبين في خطابيهما في تجمعين حاشدين في جورجيا على المشاركة في انتخابات الثلاثاء التي ستقرر الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ.

وقال ترامب الجمهوري، وبايدن الديمقراطي، إن التصويت على مقعدين في مجلس الشيوخ سيشكل الولايات المتحدة لسنوات.

وأدلى أكثر من ثلاثة ملايين من الجورجيين بأصواتهم بالفعل، أي ما يقرب من 40 في المئة من الناخبين المسجلين في الولاية.

وإذا فاز الديموقراطيون بالمقعدين، فسوف يسيطرون على كل من الكونغرس والبيت الأبيض.

ويحاول شاغلا مقعدي مجلس الشيوخ الجمهوريان في جورجيا، كيلي لوفلر وديفيد بيرديو، منع المتنافسين الديمقراطيين، جون أوسوف والقس رافائيل وارنوك.

وتقررت جولة الإعادة بموجب قواعد انتخابات ولاية جورجيا، إذ لم يحصل أي مرشح منهم على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني. ويبدأ التصويت في الساعة 07:00 بحسب التوقيت المحلي، وينتهي بعد حوالي 12 ساعة.

ما أهمية انتخابات الإعادة في جورجيا؟

ستحدد نتائج الانتخابات ميزان القوى في مجلس الشيوخ الأمريكي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بايدن قال للجورجيين: بأيديكم تحديد المسار.

ويسيطر الجمهوريون حاليا على 52 مقعدا من 100. وإذا فاز المرشحين الديمقراطيين الثلاثاء، فسيقسم مجلس الشيوخ بالتساوي، مما يسمح لنائبة الرئيس الديمقراطي القادمة، كامالا هاريس، بالتصويت الفاصل.

وسيكون هذا أمرا حاسما لدفع خطط بايدن التقدمية، بما في ذلك القضايا الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والقواعد الخاصة بالبيئة، التي تلقى معارضة شديدة من الجمهوريين.

ويتمتع مجلس الشيوخ أيضا بصلاحية الموافقة على مرشحي بايدن للمناصب الوزارية والقضائية، أو رفضهم.