بالصور: عام جديد، ولكن ليس كما نعرفه

يحتفل الملايين حول العالم بانتهاء عام 2020 وبداية عام 2021، على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا نقلت العديد من الاحتفالات إلى خلف الأبواب المغلقة.

ومع عمليات الإغلاق أو القيود الأخرى المطبقة في العديد من البلدان، طُلب من مرتادي حفلات رأس السنة الجديدة، قضاء ليلة هادئة داخل منازلهم.

وحضر آخرون الاحتفالات أو المهرجانات وهم يرتدون أقنعة أو يتخذون احتياطات أخرى.

في طوكيو أدناه، زار الناس ضريح كاندا ميوجين للصلاة. وقلل ضريح الشنتو الشهير من عدد الزوار المسموح به، حيث تواجه اليابان موجة أخرى من إصابات كوفيد-19.

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وفي ووهان في الصين، تجمعت الحشود في المدينة حاملين البالونات ومرتدين الأزياء الاحتفالية، لحضور العد التنازلي حتى منتصف ليل ليلة رأس السنة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يُعتقد أن مدينة ووهان هي المكان الذي نشأ فيه فيروس كورونا

وأضاءت الألعاب النارية سماء تايوان للاحتفال ببداية عام 2021، في حين ألغت عدد من المدن احتفالاتها ونقلتها عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الألعاب النارية في سماء تايبيه، تايوان

احتفل كثيرون حول العالم مثل ما احتفلت هذه العائلة في سيول، كوريا الجنوبية، بطريقة صغيرة في المنزل.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أشعلت عائلة في سيول شمعة وتقاسمت كعكة احتفالاً ببدء عام 2021

وفي الفلبين، اجتمع بعض الأشخاص في حديقة في مانيلا (أدناه) لمشاهدة عرض للألعاب النارية. وحثت السلطات السكان على عدم تشكيل حشود كبيرة.

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وفي هونغ كونغ، تجمع البعض أمام ميناء فيكتوريا للاحتفال معاً بالعام الجديد، فيما شارك الإقليم العد التنازلي افتراضياً مع المشاهدين على الانترنت في جميع أنحاء العالم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ارتدى الناس في هونغ كونغ أقنعة للوجه وملابس احتفالية لاستقبال العام الجديد