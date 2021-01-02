الانتخابات الأمريكية: فشل آخر محاولات ترامب لرفض النتائج

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية بفارق كبير

فشلت آخر محاولات أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفض نتائح الانتخابات الرئاسية.

وقد رفض القاضي في تكساس الدعوى التي رفعها الجمهوري لوي غوميرت والرامية للحيلولة دون التصديق النهائي لنتائج الانتخاباتلب محامو نائب الرئيس مايك بينس من المحكمة إسقاط الدعوى الخميس.

وسينصب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون ثاني، بعد تنازل ترامب.

وقال غومرت، وهو عضو كونغرس من الحزب الجمهوري لشبكة تلفزيون "نيوزماكس"، إنه يخطط لاستئناف الحكم.

وكان زملاء ترامب وأصدقاؤه قد رفعوا عشرات القضايا التي تطعن في نتيجة الانتخابات التي انتهت بفوز ساحق لبايدن.

وأعلن فوز بايدن بعد أيام من فرز الأصوات ، حيث استغرقت العملية وقتا أطول من المعتاد بسبب العدد الكبير للاصوات التي وصلت عن طريق البريد بسبب تفشي فايروس كورونا.

وقد ادعى ترامب بدون أي دلائل قانونية أن بايدن نجح بالغش.

وكان بايدن قد حاز على 306 أصوات من المجمع الانتخابي بينما حصل ترامب على 232 ضوتا.

وطلب غومرت في القضية التي رفعها السماح لنائب الرئيس مايك بنس برفض بعض أصوات المجمع الانتخابي حين يقرها الكونغرس في 6 يناير/كانون ثاني.

ويترأس نائب الرئيس جلسة إقرار الأصوات في الكونغرس ، حيث يجري فتح المغلفات التي تحوي نتيجة تصويت المجمع الانتخابي ومن ثم إعلان النتيجة.

وكان هدف القضية التي رفعها غومرت السماح لبنس بالتشكيك بمصداقية الأصوات ونقل أصوات حصل عليها بايدن لترامب، لكن القاضي جيريمي كيرودل الذي عينه ترامب على رأس محكمة تكساس عام 2018 رفض الدعوى قائلا إنها تستند إلى افتراضات.

وكان محامي من وزارة العدل قد حث غومرت على التنازل عن الدعوى، وقال إن مكتب نائب الرئيس غير مخول بالتشكيك بالنتائج.

ومع أن التوقعات تفيد أن معطم أعضاء الكونغرس من الجمهوريين سيقرون النتائج، إلا أن أقلية تقول إنها ستعارض، لكنها لن تستطيع تغيير مجرى الأمور.